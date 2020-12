O hacker na Holanda que adivinhou a senha do Twitter de Trump

Procuradores da Holanda confirmaram que um hacker no país descobriu a senha do perfil no Twitter do presidente americano, Donald Trump. O responsável, Victor Gevers, de 44 anos, não invadiu necessariamente a conta: ele descobriu a senha por conta própria ao testar o termo “maga2020!”.

“MAGA” é a abreviação para Make America Great Again (ou tornar a América grande de novo), que é o lema do presidente.

Os procuradores holandeses afirmaram que Gevers não deve ser processado porque não invadiu a conta, mas descobriu a senha legalmente e avisou as autoridades do ocorrido logo depois, visando proteger a segurança da conta às vésperas da eleição americana.

“Acreditamos que o hacker de fato acessou a conta de Trump”, disse o governo holandês, segundo o jornal The Guardian, mas deve ser liberado por “circunstâncias especiais” ao ter agido como um “hacker ético” e ter tomado a atitude “responsável” de alertar as autoridades, uma especificidade que consta na lei holandesa.

O caso ocorreu em outubro, semanas antes da eleição, marcada para 3 de novembro, na qual Trump terminaria perdendo o cargo para o rival democrata Joe Biden. Na ocasião, a história chegou a se tornar pública, mas o Twitter disse que a conta não havia sido invadida e as autoridades da Holanda não confirmaram o caso.

A Casa Branca também negou que a conta tenha sido hackeada, mas ainda não comentou o caso ou a senha do presidente.

Gevers, ao acessar o Twitter do presidente Trump, chegou a postar prints comprovando que havia obtido a senha. As autoridades holandesas apontam ainda que há outras provas de que o acesso à conta realmente aconteceu.

Logo após divulgar que havia acessado a conta, Gevers disse ao jornal holandês De Volkskrant que ficou surpreso com a facilidade e com o fato de o presidente não usar medidas como a verificação em duas etapas, que envia um código de acesso a um e-mail ou celular. “Eu esperava ser bloqueado depois de quatro tentativas [de senha]. Ou ao menos ser solicitado a fornecer informação adicional”, disse.

Ao jornal, o hacker afirmou ainda que o serviço secreto americano o agradeceu pelo alerta de que a conta estava potencialmente desprotegida. Em 2016, o próprio Gevers e colegas já haviam obtido acesso à conta de Trump, antes de ele se tornar presidente — na ocasião, a senha era “yourefired”, referência ao programa “O Aprendiz”, que Trump, então empresário do setor imobiliário, apresentou nos EUA.