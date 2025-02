O fim do 'penny': Trump ordena que não sejam mais cunhadas moedas de 1 centavo de dólar

O presidente Donald Trump anunciou que ordenou a interrupção da cunhagem de novas moedas de um centavo, alegando que o custo de produção delas é maior do que seu valor nominal.

Ele afirmou ter instruído o Secretário do Tesouro a suspender a produção da moeda de um centavo com a imagem de Abraham Lincoln como parte de um esforço mais amplo para reduzir desperdícios no orçamento nacional.

“Por tempo demais, os Estados Unidos têm cunhado moedas de um centavo que literalmente nos custam mais de 2 centavos”, escreveu Trump em uma postagem na Truth Social. “Isso é um desperdício absurdo!”, complementou ele.

O Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, informou em janeiro que cada moeda custa mais de 3 centavos para ser fabricada, gerando um custo de cerca de US$ 179 milhões para os contribuintes dos EUA em 2023.

A Casa da Moeda produziu mais de 4,5 bilhões de moedas de um centavo no ano fiscal de 2023, representando cerca de 40% do total de 11,4 bilhões de moedas colocadas em circulação.

Houve várias tentativas de eliminar a moeda de um centavo ao longo das últimas décadas. No relatório anual de 2024, a Casa da Moeda dos EUA afirmou que o custo de produção e distribuição de uma única moeda subiu para aproximadamente 3,7 centavos, um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior. O aumento dos custos se deve, em parte, à alta nos preços de metais como zinco e cobre.