O crescimento do mercado de jogos mobile da China

A China possui um dos maiores mercados de jogos mobile do mundo, com milhões de jogadores ávidos dentro de seu próprio país, esse sucesso interno oferece uma base sólida para a expansão das desenvolvedoras chinesas. Com uma combinação de qualidade, inovação e estratégias eficazes de expansão, as desenvolvedoras chinesas estão ganhando terreno e conquistando cada vez mais o público internacional.

De acordo com a consultoria Daxue Consulting, a receita global do mercado de jogos para dispositivos móveis deverá atingir a marca de US$ 286,5 bilhões em 2023. Esses números destacam o interesse das empresas chinesas em expandir seu alcance para os mercados estrangeiros e seus desenvolvedores passaram a focar na criação de jogos de alta qualidade, com gráficos e mecânicas de jogabilidade únicas e inovadoras, diferenciando seus jogos da concorrência e atraindo a atenção dos jogadores globais.

Grande parte dos jogos mobile chineses adotou o modelo free-to-play, também conhecido como freemium, um modelo de negócios em que os jogadores têm a opção de baixar e jogar o jogo gratuitamente, sem a necessidade de pagar por ele antecipadamente. No entanto, o jogo oferece opções de compras dentro do aplicativo, como itens virtuais, vantagens, moedas virtuais ou recursos adicionais, que podem ser adquiridos com dinheiro real.

O objetivo desse modelo é atrair um grande número de jogadores ao oferecer uma experiência básica do jogo de forma gratuita, o que permite um acesso amplo e uma maior base de jogadores. Os jogadores podem desfrutar do jogo sem gastar dinheiro, mas têm a opção de fazer compras dentro do aplicativo para melhorar sua experiência de jogo ou avançar mais rapidamente.

O free-to-play tem se mostrado lucrativo para muitos desenvolvedores de jogos, permitindo uma monetização contínua por meio das compras dos jogadores. Além disso, ao adotar esse modelo, os jogos móveis chineses baseados em temas e elementos da cultura chinesa, como mitologia, história e artes marciais, conseguem atrair jogadores de todo o mundo e criar uma comunidade ativa em torno do jogo. Essa experiência se difere dos jogos tradicionais ocidentais, sendo uma opção atraente para jogadores em busca de algo novo.

O jogo mobile chinês Genshin Impact, é um grande exemplo de sucesso e demonstra a capacidade dos desenvolvedores móveis de jogos chineses de criar jogos atraentes globalmente e financeiramente bem-sucedidos. Em dezembro de 2022, o aplicativo gerou 4,67 milhões de downloads em todo o mundo e gerou US$ 164 milhões em receita mensal de compras no aplicativo. Desenvolvido pela MiHaYo, o jogo se destacou por suas estratégias eficazes de pré-lançamento e promoções.

A campanha de marketing de Genshin Impact abrangeu canais online e offline, incluindo anúncios do Google, plataformas de mídia social, como vídeos do YouTube, e outdoors em grandes cidades. Com um orçamento de produção de US$ 100 milhões, o jogo oferece aos jogadores um mundo aberto expansivo, uma história envolvente, combate perfeito, visuais impressionantes e uma trilha sonora cativante.

Uma das principais características de Genshin Impact é o equilíbrio entre os aspectos livres e pagos do jogo. Os jogadores podem desfrutar do jogo e acessar todo o seu conteúdo sem gastar dinheiro, mas também têm a opção de fazer compras no aplicativo para acelerar a progressão e obter extras personalizados.

Segundo os dados fornecidos pela plataforma Store Intelligence da Sensor Tower, abril de 2023 marcou um marco significativo para a indústria de jogos chineses, com um total de 40 desenvolvedores chineses alcançando o ranking dos 100 maiores editores globais de jogos para celular em termos de receita, geraram quase US$ 2 bilhões nos Estados Unidos. Entre os três primeiros da lista estão Tencent, HoYoverse e NetEase

O metaverso e a transformação dos jogos na era da Web3

A consultoria aponta que uma das transformações mais significativas na indústria dos jogos tem sido a ascensão do metaverso, a criptografia e a chegada da Web3. Essa nova era da internet trouxe consigo uma série de oportunidades, curiosidades e desafios para diversos setores e comunidades. No âmbito do metaverso, a plataforma Roblox tem exercido um papel fundamental no impulsionamento do crescimento dos jogos entre a geração Z, liderando o caminho quando se trata de conteúdo de marca. Roblox é um aplicativo popular que permite aos usuários jogar, criar jogos e socializar online, unindo jogos, mídias sociais e comércio em uma única plataforma.

Ao contrário dos jogos de console, os jogos para dispositivos móveis proporcionam a facilidade de serem jogados em qualquer lugar com um telefone celular. Essa preferência resulta em uma maior atratividade para os jogadores em relação aos jogos móveis mais leves, de média complexidade, que possuem barreiras de entrada menores, gráficos atraentes e operações simples.