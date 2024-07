Número de ultrarricos no mundo cresceu 8% em 2023; patrimônio é superior a US$ 30 milhões

O relatório "World Ultra Wealth 2024", publicado neste mês de julho, aponta que 426.330 pessoas são consideradas ultrarricas. Essa categoria diz respeito àqueles cujo patrimônio líquido de cada uma delas é superior a US$ 30 milhões. Elas representam 1% da população global de milionários e detêm 32% da riqueza total desse grupo.

Em 2022, o estudo do "Wealth-X 2023 World Ultra Wealth" mostrou que 395 mil pessoas estavam no estrato social de ultrarricos. No entanto, em 2023, o "World Ultra Wealth 2024" revelou que 31.330 novas pessoas entraram neste seleto nicho, representando um aumento de quase 8% na população ultrarrica.

A maior parte desses 426.330 indivíduos vive em grandes cidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia. De acordo com o relatório, 6 das 10 cidades preferidas pelos ultrarricos estão nos Estados Unidos: Nova York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas e Washington. Das 4 restantes, duas estão na Ásia (Hong Kong e Tokyo) e outras duas na Europa (Londres e Paris).

As 10 cidades preferidas dos ultrarricos

Nova York – 16.630 pessoas

Hong Kong – 12.545 pessoas

Los Angeles – 8.955 pessoas

Tokyo – 6.445 pessoas

San Francisco – 6.405 pessoas

Londres – 6.245 pessoas

Chicago – 5.725 pessoas

Paris – 5.370 pessoas

Washington DC – 4.950 pessoas

Dallas – 4.875 pessoas

Patrimônio dos ultrarricos

Ainda de acordo com o relatório, o patrimônio total dessa população foi de US$ 49,2 trilhões em 2023, o que também representou um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior.

Entre todos os cantos do planeta, a América Latina foi a que mais cresceu, registrando um aumento de 18,2%. A região tem um total de 13.990 ultrarricos, com um patrimônio total de US$ 1,8 trilhão.