Número de casamentos na China aumenta pela primeira vez em quase uma década

O Ministério de Assuntos Civis da China divulgou recentemente os “Dados Estatísticos de Assuntos Civis do 4º Trimestre de 2023”, que mostram que o número total de registros de casamentos em 2023 foi de 7,68 milhões de casais, enquanto o número de registros de divórcio foi de 2,59 milhões de casais.

Em 2022, foram registrados 6,835 milhões de casamentos em todo o país. Em comparação, o número de registros de casamento em 2023 parou de cair e aumentou em 845 mil casais, um aumento de 12,36% em relação ao ano anterior.

Após o pico de 13,469 milhões de casamentos em 2013, o número tem diminuído consecutivamente por nove anos. Entre eles, em 2019, o número de casamentos na China caiu abaixo de 10 milhões de casais, em 2020 caiu abaixo de 9 milhões de casais, em 2021 caiu abaixo de 8 milhões de casais e em 2022 caiu abaixo de 7 milhões de casais, para 6,835 milhões de casais. Portanto, em 2023, o número de casamentos na China aumentou pela primeira vez em quase uma década e ultrapassou o número de casamentos de 2021 (7,643 milhões de casais).

As principais razões são que em 2022, especialmente no quarto trimestre, devido a fatores como a pandemia, algumas pessoas adiaram seus casamentos para 2023, o que resultou em um aumento no número de casamentos em 2023. A pandemia também impossibilitou o contato entre pessoas, afetando a socialização e a possibilidade de namoro.

Com aumento nos casamentos em 2023, espera-se que haja um aumento no número de nascimentos em 2024. Com base nos dados recentes de muitos hospitais que divulgaram o número de recém-nascidos durante o período do Ano Novo Chinês deste ano ou desde o Ano Novo Chinês, o número de recém-nascidos em muitos hospitais aumentou significativamente.

Tomando o número de casamentos como exemplo, embora o número de casamentos em 2023 tenha aumentado, fatores como a diminuição da população em idade de casar, o adiamento da idade do primeiro casamento e mudanças nas concepções de casamento e procriação ainda têm impacto. Portanto, é necessário observar se o número de casamentos na China continuará a aumentar no futuro.

Olhando para os dados de nascimentos dos últimos quarenta anos, o número de nascimentos na China tem diminuído continuamente após atingir o pico em 1987 nos últimos quarenta anos. Isso significa que, à medida que a geração nascida nos anos 95 e até 2000 entra na fase de casamento e procriação, o número de jovens em idade de casar está diminuindo.

