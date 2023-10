Novo terremoto atinge o Afeganistão poucos dias após tremor matar 2 mil pessoas no país

Outro terremoto forte abalou o oeste do Afeganistão na manhã desta quarta-feira, 11, depois que um terremoto anterior matou mais de 2 mil pessoas e devastou vilarejos inteiros na província de Herat, em um dos terremotos mais destrutivos da história recente do país.

O novo terremoto de magnitude 6,3 ocorreu a cerca de 28 quilômetros de Herat, a capital provincial, e a 10 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ele desencadeou um deslizamento de terra que bloqueou a rodovia principal de Herat para Torghondi, disse o porta-voz do Ministério da Informação, Abdul Wahid Rayan.

O grupo de ajuda Médicos Sem Fronteiras (MSF) disse que o hospital regional de Herat recebeu 117 feridos do tremor de quarta-feira. O grupo disse que enviou suprimentos médicos adicionais para o hospital e estava montando mais quatro tendas médicas na instalação. "Nossas equipes estão ajudando na triagem de casos de emergência e no gerenciamento de pacientes estabilizados admitidos nas tendas médicas", disse o MSF no X, anteriormente conhecido como Twitter.

O terremoto desta quarta-feira também destruiu todas as 700 casas na vila de Chahak, que não foi afetada pelos tremores dos dias anteriores. Agora, há montes de terra onde as moradias costumavam estar. No entanto, não foram relatadas mortes até agora em Chahak porque as pessoas se abrigaram em tendas nesta semana, temendo por suas vidas à medida que os tremores continuam a sacudir Herat.

Os moradores estão angustiados com a perda de suas casas e animais, muitas vezes suas únicas posses, e preocupados com os rigorosos meses de inverno que se aproximam. Alguns disseram que nunca tinham visto um terremoto antes e se perguntaram quando a trepidação do solo vai parar. Muitos disseram que não têm paz de espírito dentro das tendas por medo de que "o chão se abra e nos engula a qualquer momento".

Epicentro

O epicentro do terremoto de sábado, 7 - também de magnitude 6,3 -, ficava a cerca de 40 quilômetros a noroeste da capital provincial, e vários tremores secundários foram fortes. Autoridades talibãs disseram que mais de 2 mil morreram em Herat após os terremotos anteriores. Posteriormente, disseram que os terremotos mataram e feriram milhares, mas não deram uma divisão das vítimas. Fonte: Associated Press.

Além de destroços e funerais após a devastação de sábado, resta pouco das vilas nas colinas empoeiradas da região. Os sobreviventes estão lutando para lidar com a perda de vários membros da família e, em muitos lugares, os moradores vivos são superados em número por voluntários que vieram procurar os destroços e cavar sepulturas em massa.

Em Naib Rafi, uma vila que antes tinha cerca de 2,5 mil habitantes, as pessoas disseram que quase ninguém ainda estava vivo além dos homens que estavam trabalhando do lado de fora quando o terremoto ocorreu. Os sobreviventes trabalharam o dia todo com escavadeiras para cavar trincheiras longas para sepultamentos em massa.

Em um campo estéril no distrito de Zinda Jan, um trator removeu montes de terra para liberar espaço para uma longa fila de sepulturas. "É muito difícil encontrar um membro da família de uma casa destruída e, poucos minutos depois enterrá-lo em uma sepultura próxima, novamente debaixo da terra", disse Mir Agha, da cidade de Herat, que se juntou a centenas de voluntários para ajudar os moradores.

A área atingida pelos terremotos possui apenas um hospital administrado pelo governo. Na terça-feira, o porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, disse que Zinda Jan foi a área mais afetada, com mais de 1,3 mil pessoas mortas e quase 500 pessoas ainda desaparecidas.

Ele disse que imagens de satélite da ONU também indicaram níveis extremos de destruição no distrito de Injil. "Nossos colegas humanitários alertam que as crianças são particularmente vulneráveis e sofreram graves traumas psicológicos com o terremoto", disse ele.

Os terremotos são comuns no Afeganistão, onde existem várias falhas geológicas e movimentação frequente entre três placas tectônicas próximas. Os afegãos ainda estão se recuperando de terremotos recentes, incluindo o terremoto de magnitude 6,5 em março que atingiu grande parte do oeste do Paquistão e do leste do Afeganistão, e um terremoto que atingiu o leste do Afeganistão em junho de 2022, derrubando casas de pedra e barro e matando pelo menos mil pessoas.

O vizinho Paquistão é um dos países que ofereceu ajuda, mas a entrega da assistência humanitária está em espera desde segunda-feira. Na quarta-feira de manhã, os suprimentos prometidos ainda não haviam deixado o Paquistão. As autoridades aguardavam "liberação" dos talibãs, disseram dois funcionários do governo em Islamabad, falando sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar com a mídia.

As relações entre os dois países estão sob pressão desde que o Paquistão anunciou um prazo para migrantes não documentados, incluindo 1,7 milhão de afegãos que vivem ilegalmente no país, deixarem o país até 31 de outubro para evitar prisões e deportações forçadas.