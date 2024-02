Novo rei da Malásia tem família ligada a Hitler, 300 carros de luxo e exército próprio

O novo rei da Malásia é um bilionário com exército particular, inúmeros jatos, 300 carros de luxo, sendo que um deles pode ter sido presente do ditador nazista Adolf Hitler.

Ibrahim Iskandar, de 65 anos, foi coroado na quarta-feira numa cerimônia que reuniu as principais autoridades do país. Iskandar já deu sinais de que não quer ser uma figura decorativa. Ao Singapore Strait Times, ele disse que "não está disposto a ficar cinco anos no trono como um rei de estimação".

A Malásia tem um sistema bastante particular com relação à monarquia: é o único país do mundo com um sistema rotativo no trono. Com esse mecanismo, a Malásia tem nove candidatos na "fila" seguindo regras hereditárias. O mandato real é de cinco anos.

Família rica e com laços nazistas

Ibrahim Iskandar vem da família Johor, que tem fortuna estimada em US$ 5,7 bilhões, segundo a Bloomberg. Somente o novo rei é é dono de 25% da U Mobile, umas das maiores companhias de telefonia do país, e US$ bilhões em terrenos em Singapura.

Ainda de acordo com a emissora, no patrimônio do rei está uma coleção de jatinhos e mais de 300 carros antigos de luxo, sendo que um deles pertenceu a Hitler. Em uma entrevista de 2013, o então herdeiro ao trono da Malásia disse que o carro de Hitler foi enviado à Inglaterra antes de chegar ao país asiático como presente do ditador a seu bisavô. Desde uma lei de 1948 é proibido no país fazer qualquer crítica ao rei.