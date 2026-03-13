Mundo

Novo presidente do Chile fará muro na fronteira para conter imigrantes

José António Kast quer conter entrada de estrangeiros pela divisa com a Bolívia

José Antonio Kast, presidente do Chile, durante a posse (Javier Torres/AFP)

Matheus Gonçalves
Repórter

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h01.

O novo presidente do Chile, José Antonio Kast, ordenou, logo após tomar posse, a construção de "barreiras físicas" na fronteira com a Bolívia, para desencorajar a imigração irregular, uma de suas principais promessas de campanha.

"Solicito a sua colaboração ativa no aumento do número de funcionários" e "também o encarrego de colaborar com a construção de barreiras físicas para deter a entrada da imigração ilegal" na fronteira com a Bolívia, disse Kast ao comandante do Exército, Pedro Varela, durante um ato em que assinou seus primeiros seis decretos, três deles relacionados à imigração irregular, na quarta-feira, 11.

Um total de 337 mil estrangeiros vive atualmente sem a documentação requerida no Chile, segundo dados oficiais. Em seu discurso de posse, diante de milhares de apoiadores que se reuniram em frente ao palácio presidencial, Kast pediu aos seus ministros que realizem auditorias para apurar em que situação o presidente Gabriel Boric entregou o governo.

"Estão nos entregando um país em piores condições do que poderíamos imaginar", criticou Kast. Em sua primeira mensagem à nação, ele prometeu ainda que o "governo de emergência" não será um "slogan".

"Para enfrentar as emergências em segurança, em saúde, em educação, em emprego, o Chile precisa de um governo de emergência e é isso que teremos", afirmou diante dos seguidores em Santiago. Kast acrescentou que "aos adversários do Chile", como ele chama os criminosos nacionais e estrangeiros, "nós vamos perseguir, vamos encontrar, vamos julgar e vamos condenar".

Guinada para a direita

O presidente do Chile, José Antonio Kast, sorri ao sair da Catedral Metropolitana de Santiago em 12 de março de 2026. (Rodrigo Arangua/AFP)

Católico devoto e pai de nove filhos, Kast representa "uma direita conservadora como não se conhecia desde o retorno à democracia", em 1990, afirma Rodrigo Arellano, analista político da Universidade do Desenvolvimento, instituição privada, à AFP.

Kast chega à Presidência do Chile com a promessa de instaurar um "governo de emergência" para enfrentar com mão dura a criminalidade e a imigração irregular, as duas maiores preocupações dos chilenos. "As coisas vão mudar", disse a jornalistas minutos antes de assumir, ao condenar o ataque a tiros contra um policial no sul do país durante a madrugada.

Com informações da AFP

