Novo Papa, Leão XIV reza Ave-Maria, fala em espanhol e pede igreja para todos em 1º discurso

O Papa Leão XIV, eleito nesta quinta-feira, 8, defendeu uma igreja missionária e aberta a todos, disse admirar Santo Agostinho, rezou uma Ave-Maria e falou um trecho em espanhol em seu primeiro discurso no cargo.

O novo Papa é o cardeal Robert Prevost, vindo dos Estados Unidos. Ele escolheu ser chamado de Leão XIV (14).

"A paz esteja com todos", foram suas primeiras palavras ao público. Ele fez um discurso em italiano, com um breve trecho em espanhol, para saudar uma comunidade onde ele atuou. Embora nascido nos EUA, o novo pontífice fez carreira no Peru, onde ficou por duas décadas.

No começo do discurso, ele agradeceu o Papa Francisco e lembrou que o pontífice, falecido no mês passado, abençoou a multidão em Roma na Páscoa, mesmo com a voz rouca, enquanto se recuperava.

Em seguida, ele defendeu uma igreja missionária e aberta a todos. "Deus ama a todos. O mal não vai prevalecer. Estamos todos nas mãos de Deus. Sem medos, unidos, vamos seguir. Somos discípulos de Cristo. Precisamos ser uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos, pronta para receber de braços abertos todos que precisam", disse.

Leão XIV disse ainda que é um seguidor de Santo Agostinho, citou Nossa Senhora de Pompeia, cujo dia é celebrado hoje, e rezou uma Ave-Maria com os fiéis.

Trajetória do novo Papa

Prevost, de 69 anos, nasceu em Chicago. Ele, que será o primeiro Papa vindo dos Estados Unidos, serviu por duas décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado, e depois liderou uma ordem religiosa internacional. Ele ocupava um dos cargos mais influentes na Santa Sé e havia sido nomeado cardeal pelo Papa Francisco em setembro de 2023.

O Papa chefiará a Igreja Católica, religião seguida por 1,4 bilhão de pessoas no planeta. Dentre eles, há 182 milhões de brasileiros, segundo dados da instituição. Ele substituirá Francisco, morto em 21 de abril e que ficou no cargo por 12 anos.

A escolha foi feita no segundo dia de votação. O conclave havia sido iniciado na tarde de quarta-feira, 7. A fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, que indica que um Papa foi escolhido, foi solta às 13h08 (hora de Brasília, 18h08 na hora local). O resultado foi celebrado pela multidão que aguarda o novo Papa na praça de São Pedro.

Para ser eleito Papa, são necessários dois terços dos votos. Sendo 133 os cardeais eleitores, o eleito precisou, no mínimo, de 89 votos. O Vaticano não divulga o total de votos que cada papa teve.

Veja abaixo como funcionou o conclave