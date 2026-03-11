Novo líder do Irã foi ferido em ataque que matou Ali Khamenei, diz embaixador

Demonstrators hold a picture of Iran's new Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei during a rally in support of him at Enghelab Square in central Tehran on March 9, 2026. Iran marked the appointment of Ayatollah Mojtaba Khamenei to replace his father as its supreme leader with a new barrage of missiles against Israel and the Gulf states on Monday, as the Middle East war sent oil prices soaring. (Photo by Atta KENARE / AFP)
Repórter
Publicado em 11 de março de 2026 às 11h40.
O novo líder do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou ferido no ataque aéreo que matou seu pai, o então líder supremo Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva militar conduzida por Estados Unidos e Israel contra o país.
A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo embaixador iraniano no Chipre, Alireza Salarian, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.
Segundo o diplomata, Mojtaba também estava no complexo atingido durante o bombardeio realizado em Teerã, em 28 de fevereiro.
“Ele também estava lá e foi ferido no bombardeio, mas não vi isso refletido na imprensa internacional”, afirmou Salarian ao jornal.
De acordo com o embaixador, o líder iraniano teria sofrido ferimentos nas pernas, na mão e no braço.
“Ouvi dizer que ele sofreu ferimentos nas pernas, na mão e no braço (...). Acredito que ele esteja no hospital por causa dos ferimentos”, acrescentou.
O bombardeio contra o complexo em Teerã ocorreu no primeiro dia da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel e resultou na morte de Ali Khamenei, que exercia o cargo de líder supremo do país.
Segundo autoridades iranianas, o ataque também matou a mãe e a esposa de Mojtaba Khamenei, que estavam no local no momento da explosão.
Após a morte do pai, Mojtaba assumiu a liderança política e religiosa do Irã em meio à escalada do conflito na região.
*Com AFP