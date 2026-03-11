Novo líder do Irã foi ferido em ataque que matou Ali Khamenei, diz embaixador

O novo líder do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou ferido no ataque aéreo que matou seu pai, o então líder supremo Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva militar conduzida por Estados Unidos e Israel contra o país.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo embaixador iraniano no Chipre, Alireza Salarian, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Segundo o diplomata, Mojtaba também estava no complexo atingido durante o bombardeio realizado em Teerã, em 28 de fevereiro.

“Ele também estava lá e foi ferido no bombardeio, mas não vi isso refletido na imprensa internacional”, afirmou Salarian ao jornal.

De acordo com o embaixador, o líder iraniano teria sofrido ferimentos nas pernas, na mão e no braço.

“Ouvi dizer que ele sofreu ferimentos nas pernas, na mão e no braço (...). Acredito que ele esteja no hospital por causa dos ferimentos”, acrescentou.

Ataque marcou início da guerra

O bombardeio contra o complexo em Teerã ocorreu no primeiro dia da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel e resultou na morte de Ali Khamenei, que exercia o cargo de líder supremo do país.

Segundo autoridades iranianas, o ataque também matou a mãe e a esposa de Mojtaba Khamenei, que estavam no local no momento da explosão.

Após a morte do pai, Mojtaba assumiu a liderança política e religiosa do Irã em meio à escalada do conflito na região.

