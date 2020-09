Nova Zelândia registra primeira morte por covid-19 em mais de três meses

A Nova Zelândia registrou a primeira morte provocada pela covid-19 em mais de três meses, anunciaram as autoridades de saúde nesta sexta-feira (4).

“O homem, na casa dos 50 anos, foi parte do foco registrado em Auckland e faleceu hoje no hospital Middlemore”, anunciou o Departamento de Saúde em um comunicado.

Esta é a primeira vítima fatal registrada no país desde 24 de maio e eleva o número de mortes por covid-19 na Nova Zelândia a 23.

As escolas de Auckland reabriram no final de agosto graças a uma flexibilização do confinamento decidida pela primeira-ministra Jacinda Ardern, que se mostrou confiante na capacidade do país de controlar uma segunda onda de contágios de coronavírus. A população de Auckland foi autorizada a sair de suas casas, mas o governo limitou as reuniões sociais ao máximo de 10 pessoas e o uso de máscara é obrigatório nos transportes públicos de todo o país.

O confinamento na maior cidade da Nova Zelândia começou em 12 de agosto, depois que foram detectados quatro casos na cidade de 1,5 milhão de habitantes, o que acabou com 102 dias sem transmissão comunitária de covid-19 no país.

A primeira-ministra Jacinda Ardern adiou as eleições gerais na Nova Zelândia por um mês, para 17 de outubro, devido ao novo surto no país.