Nova Zelândia registra maior número de casos de covid na pandemia

A Nova Zelândia registrou nesta terça-feira (19) o maior número diário de casos de coronavírus desde o início da pandemia, com um surto da variante delta que impossibilitou a política de "covid zero" do país.

As autoridades neozelandesas anunciaram 94 novos casos, superando o recorde anterior de 89 contágios em abril do ano passado, durante a primeira onda de infecções de covid-19.

Embora o número de casos continue reduzido na comparação com a maioria dos países, a quantidade aumentou de maneira constante desde que a variante delta atingiu a Nova Zelândia em agosto.

O surto, concentrado em Auckland, forçou a primeira-ministra Jacinda Ardern a desistir da meta de eliminar o vírus para intensificar a vacinação.

A governante de centro-esquerda deve apresentar na sexta-feira uma nova estratégia para permitir mais liberdades depois que o país alcançar as metas de vacinação.

Quase dois terços da população autorizada já foi totalmente imunizada.