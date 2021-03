Nova Zelândia anuncia lockdown após novos caos de covid-19 em Auckland

Após semanas sem novos casos de covid-19, a Nova Zelândia anuncia neste domingo, 14, um novo lockdown de três dias na maior cidade do país, Auckland. A primeira-ministra Jacinda Ardern informou que as restrições serão de nível 3, o que permite que os cidadãos saiam de casa somente para ir ao mercado ou à farmácia.

Segundo as autoridades locais, os novos infectados são um casal e sua filha. Por segurança, o colégio em que a criança estuda será fechado durante a semana e os alunos serão testados. O governo também determinou que se faça o sequenciamento genético do vírus para detectar se as as infecções foram causadas por novas variantes.

Estes são os primeiros casos que a Nova Zelândia identifica desde 24 de janeiro. Antes disso, o país ficou dois meses sem registrar nenhum caso da doença.

Fora de Auckland, enquanto as autoridades identificam se há transmissão comunitária ou não da doença, o alerta para covid-19 foi elevado para o nível 2, o que limita reuniões para grupos de até 100 pessoas. "Nós eliminamos o vírus antes e vamos fazer isso de novo", disse a primeira-ministra.

O país começará a vacinação contra o coronavírus no dia 20 de fevereiro.