Nova York lidera ranking das cidades mais ricas do mundo (por enquanto) — veja quem ameaça o trono

Foi divulgada a pesquisa das cidades mais ricas do mundo, realizada pelo Henley World 's Wealthiest Cities Report 2025, em parceria com a empresa New World Wealth.

Repetindo a colocação de 2024, Nova York manteve o primeiro lugar com 384.500 cidadãos de alto patrimônio. Desse número, 818 centi milionários com ao menos US$ 100 milhões e outros 66 bilionários.

Comparando com a pesquisa do ano passado, houve um crescimento de cerca de 35 mil novos milionários na cidade. Nos últimos dez anos, houve um aumento de 45% na quantidade dos indivíduos com o capital líquido na casa dos milhões.

Quem ameaça Nova York?

A Bay Area, que inclui São Francisco e o Vale do Silício, ocupa a segunda posição no ranking e registrou um aumento de 98% no número de milionários na última década. Se esse ritmo continuar, a região deve ultrapassar Nova York em breve, já que, em 2025, conta com 342.400 milionários, 756 centi milionários e 82 bilionários.

Na Ásia, Tóquio lidera como a cidade mais rica do continente e é a terceira no ranking mundial, com 292.300 milionários, 262 centis e 18 bilionários. Singapura mantém a quarta colocação, com 242.400 milionários, 333 centis e 30 bilionários, e teve um crescimento de 62% no número de bilionários nos últimos dez anos.

Los Angeles ficou em quinto lugar, superando Londres, que está em sexto. LA tem 226.000 milionários, 516 centis e 45 bilionários, com crescimento de 35% na última década.

Outras cidades que aparecem nas últimas posições da lista são Paris, Hong Kong e Chicago, enquanto Pequim e Xangai caíram para 12ª e 14ª posições, respectivamente.

Os Estados Unidos dominam o ranking com 11 cidades entre as 50 mais ricas do mundo, incluindo quatro entre as dez primeiras.

A pesquisa também avaliou o crescimento mais rápido das cidades nos últimos dez anos. Apesar do forte crescimento da Bay Area, Shenzhen, na China, lidera com um aumento de 142%, atingindo 50.800 milionários. Dubai teve a maior subida no ranking, passando da 21ª para a 18ª posição.

No ranking das cidades mais caras do mundo, Mônaco segue em primeiro lugar, com uma riqueza média superior a US$ 20 milhões. Outras cidades francesas que se destacam são Paris, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Cannes, Antibes e Èze. Nos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, Palm Beach e Miami Beach também aparecem entre as mais caras.

Veja as cidades que estão no ranking:

Bay Area (San Francisco e Vale do Silício)

Registrou um aumento de 98% no número de milionários na última década e, em 2025, conta com 342.400 milionários, 756 centi milionários e 82 bilionários. A região pode ultrapassar Nova York em breve.

Tóquio

Cidade mais rica da Ásia e terceira do mundo, com 292.300 milionários, 262 centis e 18 bilionários.

Singapura

Mantém a quarta posição, com 242.400 milionários, 333 centis e 30 bilionários, e registrou um crescimento de 62% no número de bilionários na última década.

Los Angeles

Ficou em quinto lugar, ultrapassando Londres, com 226.000 milionários, 516 centis e 45 bilionários, e crescimento de 35% na última década.

Londres

Está em sexto lugar no ranking.

Vista de São Francisco, nos Estados Unidos (MediaNews Group/Getty Images)