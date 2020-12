Nova mutação do coronavírus já começa a ser detectada fora do Reino Unido

Da Redação, com agências

Por Da Redação, com agências

A nova variante do coronavírus que circula no Reino Unido foi detectada na Suécia após um viajante da Grã-Bretanha adoecer ao chegar e testar positivo para o vírus, disse a Agência Sueca de Saúde no sábado.

A representante da agência Sara Byfors disse em uma conferência de imprensa que o viajante, que não foi identificado, permaneceu isolado após a chegada à Suécia e que até agora não foram detectados mais casos positivos.

Acredita-se que a nova variante seja mais transmissível do que outras atualmente em circulação.

A Suécia impôs no início deste mês restrições a viagens para passageiros do Reino Unido em meio a preocupações com a variante.

Vários outros países da União Europeia e em todo o mundo tomaram medidas semelhantes.

Na sexta-feira, o primeiro caso da nova cepa de covid-19 que surgiu no Reino Unido foi detectado na localidade de Tours, centro da França.

Segundo o previsto no protocolo implantado após a descoberta no sudeste da Inglaterra desta cepa, possivelmente mais contagiosa, foi solicitado um “sequenciamento” do vírus que contagiou o cidadão francês ao Centro Nacional de Referência de Vírus e Infecções Respiratórias (CNR), que confirmou nesta sexta a infecção por esta variante.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia alertado que a variação da covid identificada no Reino Unido, capaz de se propagar com uma rapidez 70% maior do que a cepa original, foi encontrada também na Dinamarca, Holanda e na Austrália.