Nos EUA, já é possível agendar vacinação pelo Uber

A Uber Technologies permitirá que os clientes agendem uma data para ser vacinados contra a covid-19 por meio do aplicativo nas farmácias da Walgreens nos Estados Unidos, um programa que reflete a importância da imunização para o mercado de aplicativos de transporte.

Ao agendar a vacinação por meio do aplicativo a partir de quarta-feira, os clientes podem também programar o transporte de ida e volta para a farmácia. O aplicativo também pode ser usado para outro agendamento em farmácias da Walgreens no caso de vacinas que exigem duas doses.

A iniciativa amplia um acordo existente entre o maior aplicativo de transporte do país e a segunda maior rede de farmácias. Uber e Walgreens Boots Alliance começaram a oferecer viagens gratuitas e com desconto para as clínicas de vacinas da Walgreens, com o objetivo de imunizar trabalhadores essenciais e acelerar a distribuição. A Uber introduziu um programa semelhante para alguns motoristas em Porto Rico no mês passado.

A pandemia encolheu a demanda no mercado de aplicativos de transporte no último ano. Nas últimas semanas, esses números começaram a mostrar recuperação com a vacinação mais rápida e retomada das atividades. Mais de 1 bilhão de doses foram administradas globalmente, sendo mais de 230 milhões nos Estados Unidos, segundo o rastreador de vacinas da Bloomberg.

A Lyft, número 2 em aplicativo de transporte nos Estados Unidos, disse no ano passado que forneceria 60 milhões de viagens de ida e volta para locais de vacinação em comunidades de baixa renda, sem seguro e sob maior risco por meio de um acordo com a Anthem, JPMorgan Chase e United Way. Depois disso, a Lyft fechou uma parceria com a CVS Health e o YMCA para alcançar mais pessoas.

A Uber não quis comentar quando lançaria iniciativas para facilitar a vacinação fora dos Estados Unidos. Sundeep Jain, diretor de produtos, reconheceu que Índia, Brasil e outros países onde a Uber opera enfrentam surtos graves. “Estamos trabalhando de forma agressiva e ativa em parcerias fora do Estados Unidos”, disse Jain.