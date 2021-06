Japonês Ei-ichi Negishi, Nobel de Química em 2010, morreu aos 85 anos

O químico japonês Ei-ichi Negishi, que ganhou o Prêmio Nobel por desenvolver um método para criar produtos químicos complexos necessários para a elaboração de medicamentos e produtos eletrônicos, faleceu aos 85 anos, informou a universidade onde lecionava nos Estados Unidos.

Negishi morreu no domingo passado em Indianápolis, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira (11) pela Purdue University, que detalha que sua família repatriará o corpo para o Japão no próximo ano.

Este cientista formou-se na prestigiosa Universidade de Tóquio e trabalhou com o gigante químico japonês Teijin antes de ir para os Estados Unidos, quando obteve uma bolsa Fulbright em 1960.

Em 2010 ganhou o Nobel de Química com seu compatriota Akira Suzuki e o americano Richard Heck.

Graças ao trabalho dos três, a química orgânica se tornou "uma forma de arte, na qual os cientistas produzem criações químicas maravilhosas em seus tubos de ensaio", dizia a citação do prêmio.

Negishi comparava seu trabalho a fazer construções com Lego.

"Encontramos catalisadores e criamos reações que permitem que compostos orgânicos complexos em efeito se liguem a outros compostos para construir os materiais desejados de forma mais econômica e eficiente", disse ele, segundo uma citação no comunicado da universidade.

"Os Legos podem se combinar para fazer coisas de qualquer forma, cor e tamanho, e nossas reações tornam isso possível para os compostos orgânicos".

De acordo com a universidade, seu trabalho é amplamente utilizado, desde o sequenciamento de DNA até a criação de produtos químicos que protegem as plantações de fungos ou materiais para telas de LED.

