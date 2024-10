Nobel de Economia 2024 vai para trio que estuda como instituições afetam a prosperidade dos países

O comitê do Nobel da Economia avaliou o motivo pelo qual 20% de países mais ricos do mundos são, atualmente, cerca de 30 vezes mais ricos que os 20% mais pobres.

"A introdução de instituições inclusivas criaria benefícios de longo prazo para todos, mas as instituições extrativistas fornecem ganhos de curto prazo para as pessoas no poder", explica o comitê do prêmio.