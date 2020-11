No Twitter, memes brasileiros zombam da demora na apuração americana

Acostumados a saber o resultados da eleições poucas horas após o encerramento da votação, os brasileiros aguardam o resultado final das eleições americanas tão ansiosos quanto os próprios americanos – mas fazendo memes no Twitter como nenhuma outra nação no mundo!

As diferenças entre os sistemas eleitorais brasileiro e americano são muitas. A começar pelo voto, que por lá não é eletrônico…

estados unidos votando em pedaço de papel enquanto o brasil tá cadastrando digitais país desenvolvido é outra história né#Elections2020 pic.twitter.com/fLOGlADFlZ — alienago (@alienago) November 4, 2020

é inacreditável que os estado-unidenses votem por papelzinho né o país todo tecnológico e os caras na eleição usam papel escrito à mão pra votar pic.twitter.com/NxGD9vzNoP — maria clara (@teentitwns) November 4, 2020

O voto em papel leva a uma demora na apuração que soa absurda para nós…

Os Estados Unidos nesse exato momento nessa eleições apertada entre Biden e Trump.#Elections2020 #EleicoesnosEUA pic.twitter.com/EqvqZtfM7u — Jonathan Willian (@Jonathanwsg) November 4, 2020

A confusão sobre quais votos são ou não são válidos lembra até um termo muito conhecido dos eleitores brasileiros

o termo ZONA ELEITORAL nunca fez tanto sentido quanto na eleição americana — Laissa (@laissanegoseki) November 4, 2020

Na manhã desta quarta (4), uma reviravolta: com a apuração ainda com tendência de vitória para Trump, estados-chave como Michigan e Winsconsin começaram a apurar os últimos votos, enviados pelo correio por eleitores democratas. Nada como um plot twist para animar a manhã do Twitter!

Resuma da eleição nos EUA kkkk Michigan pic.twitter.com/mdoctNTKf8 — Warley Santiago (@warleyssantiago) November 4, 2020

A apuração lembra até alguns programas da TV brasileira…