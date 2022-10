No Reino Unido, casas apostam em Sunak e Penny Mordaunt como favoritos a premiê

Diferentes casas de aposta indicam o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, e a atual líder da Casa dos Comuns, Penny Mordaunt, respectivamente, como favoritos na corrida para o cargo de premiê do Reino Unido. Entre elas, estão a Betfair, OddSchecker, SportsBet e Paddy Power.

Sunak deixou a pasta em julho deste ano e Mordaunt assumiu a liderança da Casa dos Comuns no mês passado. Em terceiro lugar, aparece o secretário de Estado da Defesa, Ben Wallace, e em quarto, o ex-primeiro-ministro do País, Boris Johnson.

Renúncia

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, confirmou nesta quinta-feira, 20, que renuncia à posição de líder do Partido Conservador, perdendo, assim, o comando do governo britânico.

