No dia da nota de 200 reais, outro país lança moeda colorida de 2 dólares

No dia em que o Banco Central lançou a nova nota de R$ 200, ilustrada com o lobo-guará, um outro país coloca uma nova moeda no mercado.

O Canadá, por meio da Royal Candian Mint (a Casa da Moeda canandense), divulgou, nesta quarta-feira, 2, a circulação de uma nova moeda de dois dólares (canadenses, é claro).

A edição especial da moeda comemora os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e celebra todos os cidadãos canadenses que fizeram parte da vitória.

Remembered always.

With great pride, we unveiled a $2 circulation coin commemorating the 75th anniversary of the end of the Second World War and all Canadians who contributed to that victory.

Full press release 📰 https://t.co/L5refd6Wkv#EndofSWW #HoldOnToBravery pic.twitter.com/vws2oZfJBo

— #HoldOnToBravery (@CanadianMint) September 2, 2020