No 24º dia da guerra, Irã diz ter 'controle total' sobre o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz

Repórter
Publicado em 23 de março de 2026 às 20h26.
Última atualização em 23 de março de 2026 às 20h31.
O porta-voz militar do Irã afirmou que o país mantém “controle total” sobre o Golfo Pérsico, o Estreito de Ormuz e áreas marítimas próximas a Omã. A declaração foi feita por Ebrahim Zolfaghari e divulgada pela mídia estatal iraniana, em meio a relatos recentes sobre movimentações militares na região.
Segundo o porta-voz, o nível de domínio iraniano torna desnecessária a instalação de minas marítimas para assegurar sua posição estratégica.
"A República Islâmica do Irã tem controle total e poderoso sobre a região do Golfo Pérsico, as águas territoriais de Omã e o Estreito de Ormuz", disse Zolfaghari.
Ele acrescentou que "portanto, devido ao domínio e poder suficientes, não haverá necessidade de colocar minas no Golfo Pérsico, e usaremos todos os meios possíveis para garantir a segurança se necessário".
O representante também declarou que as Forças Armadas iranianas possuem capacidade para garantir a segurança na região e afirmou que países externos "não têm direito de interferir nessa área."As declarações ocorrem após indicar que o Irã teria iniciado a instalação de minas no Estreito de Ormuz, com base em informações de inteligência dos Estados Unidos.
O Estreito de Ormuz é considerado uma rota estratégica para o transporte de energia, por onde circula cerca de um quinto do petróleo bruto comercializado globalmente.No 24º dia de guerra, Irã ameaça instalar minas navais no Golfo Pérsico
O conselheiro militar do líder supremo do Irã, Mohsen Rezaei, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o conflito em curso só será encerrado após o pagamento integral de indenizações ao país.
A declaração foi feita em discurso televisionado, no qual o assessor também condicionou o fim das operações a mudanças no cenário internacional.Rezaei declarou que o Irã continuará combatendo até que “todas as sanções econômicas sejam suspensas e garantias internacionais juridicamente vinculativas sejam obtidas para impedir a interferência dos EUA no Irã”.
“Vemos que nossas forças armadas estão realizando operações e atividades com vigor. Nosso projeto de liderança, com a escolha de um novo líder, está firmemente sob sua gestão”, disse.
O conselheiro afirmou que “a guerra estava efetivamente terminada” há mais de uma semana e que “os Estados Unidos estavam prontos para parar e buscar um cessar-fogo”. Segundo ele, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “insistiu para que continuasse”.Rezaei também declarou que, após o 15º dia de conflito, “os EUA entenderam claramente que não havia caminho para a vitória nesta guerra”.
As declarações ocorrem em meio à continuidade das tensões na região, com manifestações de autoridades iranianas sobre os termos para um eventual encerramento do conflito.
O preço do barril do petróleo Brent para entrega em maio recuou 10,92% nesta segunda-feira, 23, no mercado futuro de Londres, em meio a sinais de possível redução das tensões no Oriente Médio. A queda reflete a diminuição das preocupações com interrupções no fornecimento da commodity.O Brent do Mar do Norte, referência na Europa, encerrou o pregão no ICE de Londres cotado a US$ 99,94 por barril, com recuo de US$ 12,25 em relação à sexta-feira.
O movimento ocorreu após reação do mercado ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o adiamento por cinco dias de ataques a infraestruturas energéticas do Irã, enquanto mantém negociações.
Apesar da sinalização, autoridades iranianas informaram que não há conversas em andamento, ainda que tenha existido uma proposta de contato.O conflito, iniciado em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel contra o Irã, levou à elevação dos preços de petróleo e gás nas semanas anteriores.
O mercado segue monitorando os desdobramentos da guerra, com impacto direto sobre o fornecimento global de energia.
A consultoria Oxford Economics indicou que o conflito deve afetar os mercados energéticos ao longo do ano, em cenário de incerteza.
A análise aponta que o Estreito de Ormuz pode permanecer fechado ao tráfego até maio, o que influencia as projeções para oferta global. Com base nesse cenário, a consultoria revisou suas estimativas e projeta o Brent em média de US$ 114 por barril no segundo trimestre.
A previsão considera a retomada parcial do fluxo no estreito a partir de maio, com volume equivalente à metade do nível registrado antes do início do conflito e normalização gradual ao longo do ano.
O governo do Bahrein apresentou, nesta segunda-feira, uma proposta de resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que autoriza o uso de "todos os meios necessários" para proteger a navegação comercial no Estreito de Ormuz.
O texto prevê autorização para ações militares para garantir a circulação de navios em uma das principais rotas de petróleo do mundo, segundo a agência Reuters.
A proposta conta com apoio de países árabes do Golfo e dos Estados Unidos, embora diplomatas indiquem baixa probabilidade de aprovação. A avaliação considera a possibilidade de veto por parte de Rússia e China, membros permanentes do Conselho.Guerra no Irã: como unidade de elite da Marinha pode mudar o conflito
A iniciativa ocorre em meio à intensificação de tensões envolvendo o Irã, que tem sido apontado como responsável por ações que afetam a navegação na região. O Estreito de Ormuz concentra cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo, o que amplia o impacto de eventuais interrupções.
*Com informações das agências EFE e AFP.