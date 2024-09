Nicolás Maduro antecipa Natal na Venezuela para 1º de outubro e chama ato de 'homenagem ao povo'

Durante uma apresentação no canal oficialista Globo Visión, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na segunda-feira, 2, a antecipação do Natal no país para o dia 1º de outubro.

O movimento foi visto localmente como uma distração para o momento de pressão internacional por conta do contestado resultado da eleição presidencial venezuelana de 28 de julho, quando o chavista foi declarado vitorioso pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para um terceiro mandato de seis anos.

"É setembro e já cheira a Natal, e por isso este ano, em homenagem ao povo combativo, em agradecimento a vocês, vou decretar o Natal para o dia 1º de outubro; chegou o Natal com paz, felicidade e segurança", disse o mandatário diante dos espectadores que o aplaudiam. "O Natal começa em 1º de outubro".

Feriado foi antecipado durante pandemia

Esta não é a primeira vez que Maduro decreta a antecipação do Natal na Venezuela.

Em 2020, ele anunciou o início da festa no dia 15 de outubro como uma manobra para desviar a atenção pública dos graves problemas que o país enfrentava durante a pandemia.

E em 2021 comunicou nas redes sociais a chegada do Natal ao Palácio de Miraflores no dia 4 de outubro. Maduro mostrou em um vídeo no X a decoração de luzes, árvores e enfeites de Natal na sede do Executivo venezuelano.

"Chegou o Natal começando em outubro", disse o ditador acompanhado de sua esposa, Cilia Flores. "Na Venezuela, vamos ter um Natal feliz, brilhante, cheio de luzes e cores", concluiu Maduro ao finalizar o vídeo postado nas redes sociais.