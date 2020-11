Um estado que garante 6 votos do colégio eleitoral, Nevada só vai terminar de fazer a contagem na quinta-feira, 5. De acordo com dados do The New York Times, atualizados às 11h50 (horário de Brasília), Joe Biden tem uma leve vantagem e está com 49,3% dos votos, contra 48,7% de Donald Trump.

De acordo com a divisão oficial eleitoral do estado, até a manhã desta quarta-feira, 4, foram contabilizados 86% dos votos que compreendem votos antecipados, presenciais no dia da eleição e feitos pelo correio até o dia 2 de novembro. Nas próximas horas serão contados os recebidos no dia da eleição e que foram enviados nesta semana.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far: All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2 1/2 — Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020

Em outros estados a contagem ainda não foi concluída. Na Carolina do Norte, por exemplo, votos pelo correio são aceitos até o dia 12 de novembro, e a maior parte são em favor do democrata.

A previsão é de que o Michigan termine a contagem até a noite desta quarta-feira, 4, assim como na Geórgia. Na Pensilvânia a previsão é concluir até a sexta-feira, 6.