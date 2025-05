Netanyahu promete retaliação após ataque houthi contra aeroporto de Tel Aviv

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, após o impacto de um míssil na área do aeroporto de Tel Aviv lançado a partir do Iêmen pelos houthis, que agirá contra eles: "Não é apenas uma explosão", disse, acrescentando que "haverá explosões".

"Operamos no passado e vamos operar no futuro (contra eles)", disse em um vídeo de sete minutos divulgado na rede social X, acrescentando que não pode dar todos os detalhes sobre o que Israel fará especificamente contra os houthis.

Netanyahu observou que os Estados Unidos, em coordenação com Israel, "também estão agindo contra eles". "Não se trata de uma explosão e pronto, mas haverá explosões", disse, acrescentando que Israel começará a responder porque "faz parte da guerra".

Pela primeira vez em mais de um ano e meio de ofensiva israelense na Faixa de Gaza, neste domingo a área do aeroporto internacional de Ben Gurion, em Tel Aviv, foi atingida por um míssil lançado do Iêmen que não foi interceptado pelas defesas aéreas israelenses, causando ferimentos leves a seis pessoas.

"Após o som de sirenes em diversas áreas de Israel, houve várias tentativas de interceptar um míssil lançado do Iêmen. Um pouso foi detectado na área do aeroporto de Ben Gurion. O incidente está sob investigação", informou o Exército.

Os houthis do Iêmen reivindicaram o ataque, afirmando que "realizaram uma operação militar visando o aeroporto de Ben Gurion, na ocupada Tel Aviv, com um míssil balístico hipersônico", acrescentando que o projétil atingiu "com êxito" o alvo.

O serviço de emergência israelense, Magen David Adom (MDA), informou que ao menos seis pessoas ficaram feridas, quatro das quais sofreram ferimentos diretamente relacionados à explosão e outras duas ficaram feridas a caminho de abrigos.

No aeroporto, os passageiros vivenciaram momentos de pânico quando as sirenes de ataque aéreo soaram e uma forte explosão foi ouvida logo depois, conforme visto em vídeos postados pelos passageiros nas redes sociais.

A imprensa israelense também noticiou o momento da queda do projétil, registrado pelas câmeras de vigilância do aeroporto e por civis em seus veículos, em vídeos que mostram o impacto seguido por uma nuvem de fumaça.