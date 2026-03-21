Netanyahu promete intensificar ataques contra o Irã após 'noite muito difícil' em Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu neste sábado, 21, continuar os ataques contra o Irã após o que chamou de uma "noite muito difícil", na qual dois ataques diretos de missões no sul de Israel deixaram quantidades de feridos.

“É uma noite muito difícil na batalha pelo nosso futuro”, disse Netanyahu em um comunicado. “Estamos certos de continuar atingindo nossos inimigos em todas as frentes”.

Mais cedo, o Irã afirmou ter atacado a cidade israelense de Dimona, onde há uma instalação nuclear, em “resposta” ao bombardeio do complexo de Natanz, equipado para enriquecer urânio.

Israel é considerado o único país com armas nucleares no Oriente Médio, mas mantém uma política de “ambiguidade estratégica”, na qual não confirma nem nega oficialmente essa capacidade.

Oficialmente, a usina de Dimona, localizada no deserto do Neguev, é apresentada como um centro de pesquisa nuclear e produção de energia. No entanto, segundo a imprensa estrangeira, ela teria participado do desenvolvimento de armas atômicas nas últimas décadas.

Dezenas de pessoas ficaram feridas, principalmente por estilhaços de projéteis em Dimona, onde um edifício sofreu o “impacto direto de um míssil” iraniano, de acordo com autoridades locais.

Televisões israelenses exibiram imagens de um prédio com a fachada amplamente destruída, perfurada e repleta de estilhaços.