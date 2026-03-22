Netanyahu diz que Israel está 'esmagando' o Irã e cobra adesão internacional à ofensiva

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo, 22, que o país está “esmagando” o Irã e “vencendo a batalha” contra a república islâmica. Durante visita a Arad, no sul de Israel, ele também pediu que outros países se juntem à ofensiva conduzida por Israel com apoio dos Estados Unidos.

Sob forte esquema de segurança, Netanyahu esteve no local onde um míssil iraniano caiu entre prédios residenciais na noite de sábado. O ataque deixou mais de 60 feridos em Arad, dez deles em estado grave, depois que outro míssil também atingiu a cidade vizinha de Dimona.

Dimona fica a cerca de 30 quilômetros de Arad e abriga a principal instalação nuclear israelense. Os ataques iranianos na região ocorreram após o Irã denunciar uma ofensiva contra o complexo de enriquecimento de urânio de Natanz.

Em declarações a um grupo restrito de jornalistas, divulgadas por seu gabinete, Netanyahu afirmou que “Israel e os Estados Unidos estão trabalhando juntos pelo bem do mundo” na guerra contra o Irã. Em seguida, disse que outros governos também deveriam aderir à operação.

“É hora de os líderes dos demais países se somarem. Tenho o prazer de dizer que vejo alguns começando a avançar nessa direção, mas é preciso mais”, afirmou. A visita, segundo o relato, teve acesso negado à maior parte dos veículos de imprensa.

Netanyahu disse ainda que Israel e Estados Unidos estão “vencendo esta batalha” e “esmagando o inimigo”, enquanto mantêm sua atuação “firme”.

Ao falar sobre os objetivos da guerra, apontou como primeira meta o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano, de seu programa de mísseis e da capacidade de produzir os componentes ligados a ambos.

“Estamos no caminho certo para alcançá-lo”, afirmou. Como segundo objetivo, citou a criação de condições para que a própria população iraniana derrube o regime no país. “Espero que também consigamos isso”, disse.

Sobre o míssil que atingiu Arad sem ser interceptado pelos sistemas de defesa, Netanyahu afirmou que o objetivo do Irã é “assassinar civis” e declarou que Israel e Estados Unidos reagem “com grande contundência, mas não contra civis”.

Segundo a agência EFE, 15 pessoas morreram em Israel em consequência de mísseis iranianos, além de uma vítima de um projétil disparado pelo Hezbollah. No Irã, mais de 1.200 pessoas morreram apenas na primeira semana da ofensiva, de acordo com o único número oficial citado, divulgado em 5 de março pelas autoridades iranianas. No Líbano, o total de mortos já passa de mil.

O chanceler israelense, Gideon Saar, também esteve no local do impacto e disse que foi “um milagre” não haver mortos em Arad. Segundo ele, uma criança ficou gravemente ferida.

Ao todo, cerca de 120 pessoas ficaram feridas, com diferentes níveis de gravidade, nos dois ataques com mísseis na região desértica do sul de Israel onde está localizada a principal instalação nuclear do país. Segundo o relato, 11 delas estão em estado grave, e os sistemas interceptores não conseguiram impedir a queda dos projéteis.

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Durante visita à cidade de Arad, Netanyahu também afirmou que o país vai atingir diretamente integrantes da liderança iraniana, além de instalações e ativos econômicos ligados ao regime.

De acordo com a agência AFP, diante da imprensa, em meio aos destroços do local atacado, Netanyahu disse que Israel vai mirar o regime iraniano e a Guarda Revolucionária Islâmica.

“Vamos atrás do regime. Vamos atrás da Guarda Revolucionária Islâmica, essa quadrilha de criminosos”, afirmou o premiê. Em seguida, afirmou que os ataques também terão como alvo “seus dirigentes, suas instalações e seus ativos econômicos”.