Netanyahu diz que guerra terminará depois da 2ª fase do plano que inclui desarmamento do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado (18) que a guerra em Gaza terminará assim que for concluída a segunda fase da trégua, que estabelece o desarmamento do movimento islamista palestino Hamas.

"A Fase B também envolve o desarmamento do Hamas, ou mais precisamente, a desmilitarização da Faixa de Gaza e, antes disso, o confisco das armas do Hamas", disse Netanyahu à emissora de TV israelense Canal 14.

"Quando isso for alcançado com sucesso — espero que de maneira fácil, mas se não, de forma contundente — então a guerra terminará", acrescentou.