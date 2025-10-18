Mundo

Netanyahu diz que guerra terminará depois da 2ª fase do plano que inclui desarmamento do Hamas

Primeiro-ministro afirma que conflito só será encerrado com a conclusão da Fase B da trégua, que prevê a desmilitarização da Faixa de Gaza e o confisco das armas do Hamas

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu condicionou o fim da guerra à desmilitarização do Hamas e à conclusão da segunda fase da trégua (AFP)

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu condicionou o fim da guerra à desmilitarização do Hamas e à conclusão da segunda fase da trégua (AFP)

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 16h54.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado (18) que a guerra em Gaza terminará assim que for concluída a segunda fase da trégua, que estabelece o desarmamento do movimento islamista palestino Hamas.

"A Fase B também envolve o desarmamento do Hamas, ou mais precisamente, a desmilitarização da Faixa de Gaza e, antes disso, o confisco das armas do Hamas", disse Netanyahu à emissora de TV israelense Canal 14.

"Quando isso for alcançado com sucesso — espero que de maneira fácil, mas se não, de forma contundente — então a guerra terminará", acrescentou.

