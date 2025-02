Netanyahu chega hoje aos EUA para discutir Gaza em meio a acusação do Irã de 'limpeza étnica'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarca em Washington nesta segunda-feira, 3, para participar de conversas sobre negociações de uma segunda fase de cessar-fogo com o Hamas — em um momento que o Irã acusa o plano de "limpeza" de Gaza, a que Trump se referiu, de corresponder a uma "limpeza étnica".

Ainda em Tel Aviv, Netanyahu disse a repórteres que discutiria a "vitória sobre o Hamas", a contenção do Irã e a libertação de todos os reféns quando se encontrar com o presidente Donald Trump na terça-feira. Será o primeiro encontro do republicano com um líder estrangeiro desde que retornou à Casa Branca, uma honraria que Netanyahu chamou de "revelação".

"Acho que é um testemunho da força da aliança israelense-americana", disse ele antes de embarcar em seu voo.

Com cessar-fogo frágeis em Gaza e no Líbano — onde uma campanha israelense enfraqueceu gravemente o Hezbollah — Israel recentemente voltou seu foco para a Cisjordânia ocupada, onde uma operação que diz ter como objetivo erradicar o extremismo matou dezenas.

Netanyahu disse que as decisões de guerra de Israel remodelaram o Oriente Médio e que, com o apoio de Trump, isso pode ir ainda mais longe:

"Acredito que trabalhando em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos redesenhar (o mapa do Oriente Médio) ainda mais e para melhor".

O gabinete de Netanyahu disse que ele começaria as discussões com o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, nesta segunda-feira sobre os termos para a segunda fase da trégua em Gaza — a próxima etapa deve cobrir a libertação dos prisioneiros restantes e incluir discussões sobre um fim mais permanente para a guerra.

As negociações acontecem em um momento em que há uma preocupação ampla sobre um plano mencionado por Trump sobre "limpar" Gaza e retirar palestinos do enclave palestino. O Catar, que mediou conjuntamente o cessar-fogo com os EUA e o Egito, ressaltou a importância de permitir que os palestinos "retornem para suas casas e terras". Egito e Jordânia também negaram estar disponíveis para receber deslocados.

O Irã entrou na discussão nesta segunda-feira, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Teerã, Esmaeil Baqaei, alertando que realocar os moradores de Gaza "seria equivalente a uma limpeza étnica".

Operação Jenin

Israel anunciou no domingo ter matado pelo menos 50 militantes e deteve mais de 100 "indivíduos procurados" durante sua operação em andamento na Cisjordânia. A ofensiva começou em 21 de janeiro, com o exército israelense dizendo que tinha como objetivo erradicar grupos armados palestinos da área de Jenin, que há muito tempo é um foco de militância.

No domingo, a agência de notícias oficial palestina Wafa disse que as forças israelenses "detonaram simultaneamente cerca de 20 prédios" na parte oriental do campo de refugiados de Jenin, acrescentando que as "explosões foram ouvidas em toda a cidade de Jenin e partes das cidades vizinhas".

A violência aumentou na Cisjordânia desde que a guerra de Gaza começou em outubro de 2023.

Tropas israelenses ou colonos mataram pelo menos 883 palestinos na Cisjordânia desde o início da guerra, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

Pelo menos 30 israelenses foram mortos em ataques palestinos ou durante ataques militares israelenses no território no mesmo período, de acordo com números oficiais israelenses.