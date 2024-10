'Nenhum desafio irá impedir progresso da China', diz Xi nos 75 anos da Revolução Comunista

O presidente chinês Xi Jinping disse na segunda-feira que nenhum desafio pode impedir o país de avançar e reiterou os objetivos de reunificação de Pequim com Taiwan.

Ele estava falando em uma recepção comemorativa do 75º aniversário da República Popular da China, foi fundada em 1º de outubro de 1949.

“O caminho à frente definitivamente verá desafios”, disse Xi, antes de pedir ao país que supere incertezas e riscos. “Nenhum desafio pode impedir o progresso da China.” Os comentários foram traduzidos pela CNBC de uma transmissão da mídia estatal chinesa.

Cerca de 3.000 pessoas, incluindo estrangeiros, compareceram ao evento em Pequim, de acordo com a mídia estatal.

Durante seu discurso, Xi enfatizou a necessidade de unificação sob a liderança do Partido Comunista Chinês e reiterou a "firme oposição" de Pequim às atividades "separatistas" de Taiwan, ao mesmo tempo em que pedia que ambos os lados aumentassem a cooperação econômica e cultural.

Ele lançou a reunificação com Taiwan como um desenvolvimento inevitável da história — algo que ele já disse anteriormente. Pequim considera a ilha como parte de seu território.

Sem menção a tensões comerciais

As tensões entre China, EUA e Europa aumentaram nos últimos anos, com as nações ocidentais aumentando tarifas e restrições ao acesso de Pequim à tecnologia avançada.

Xi não mencionou países específicos ou conflitos comerciais em seu discurso de segunda-feira. No lugar disso, citou a China como defensora da globalização. Ele agradeceu amplamente aos países "amigos" e apoiadores do desenvolvimento da China.

O líder acrescentou que a China "estimularia" o desenvolvimento de Hong Kong e Macau — ambas regiões com governos próprios, mas que fazem parte da China sob o princípio de "um país, dois sistemas".

O discurso de Xi ocorre em um momento de alta nos mercados chineses nas últimas semanas, com os principais índices tendo resultados históricos após as autoridades anunciarem planos para apoiar o crescimento econômico.