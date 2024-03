Nem Biden, nem Trump: homem se candidata como "Literalmente Qualquer Outra Pessoa" nos EUA

Nem Biden, nem Trump: é essa a crença que move um professor de matemática que lançou sua candidatura à corrida pela Casa Branca, marcada para novembro. O homem de 35 anos mudou seu nome para "Literalmente Qualquer Outra Pessoa" (tradução livre de Literally Anybody Else), e publicou um manifesto no site de sua campanha.

"A América não deveria ficar presa escolhendo entre o 'Rei da Dívida' (sua autodeclaração) e um octogenário. "Literalmente Qualquer Outra Pessoa" não é uma pessoa, é um grito de guerra", diz o site da campanha, referindo-se ao ex-presidente Donald Trump e ao presidente Joe Biden.

'Literalmente Qualquer Outra Pessoa' disse à emissora de notícias do Texas WFAA em uma entrevista publicada em 22 de março que sua campanha não se tratava de levá-lo à Casa Branca. Ele disse que queria dar aos eleitores a chance de expressar sua insatisfação com as candidaturas de Trump e Biden.

"As pessoas estão votando no menor dos dois males, não em alguém em quem realmente acreditam ou apoiam", disse Literalmente Qualquer Outra Pessoa, cujo nome original era Dustin Ebey, à WFAA.

"As pessoas deveriam ter a opção de votar em alguém que se assemelhe e os represente, não no menor dos dois males. Eu rejeito isso", acrescentou.

A WFAA informou que verificou os registros do tribunal do Condado de Tarrant e verificou a mudança de nome do homem.

Mas as chances de o nome de Literalmente Qualquer Outra Pessoa aparecer nas cédulas do Texas neste novembro são pequenas. Ele precisa apresentar uma petição com 113.151 assinaturas de eleitores registrados no Texas que não votaram nas primárias presidenciais de republicanos e democratas neste mês.

O desafio de Literalmente Qualquer Outra Pessoa é ainda mais complicado quando se consideram os outros estados dos EUA, que têm requisitos de assinaturas variados, variando de 800 em Nova Jersey a 219.403 na Califórnia.

Por isso, ele disse que espera que os eleitores escrevam seu nome.

"Escrevam esse nome. Não temos realmente uma opção de 'nenhum dos dois' na cédula, e isso preenche esse papel", disse à WFAA.

As frustrações do professor de matemática encontram eco no resto da população norte-americana. Em janeiro, a Reuters/Ipsos publicou uma pesquisa que revelou que ambos os candidatos são impopulares entre os eleitores.

Segundo a pesquisa, 70% dos entrevistados achavam que Biden não deveria buscar a reeleição, enquanto 56% disseram que Trump não merecia mais um mandato.

"Não estou delirante. Isso será muito difícil de fazer, mas não é impossível", disse o candidato à WFAA. "Minha esperança é ter Donald Trump, Joe Biden e depois Literalmente Qualquer Outra Pessoa logo abaixo."

"Eu realmente quero que haja uma saída para pessoas como eu que estão tão cansadas dessa constante disputa de poder entre dois partidos que não beneficia em nada a pessoa comum", continuou.