Negociadores discutem “pontos técnicos”, mas trégua em Gaza já está fechada, diz Hamas

As negociações indiretas no Catar entre Israel e Hamas para uma trégua na Faixa de Gaza giram em torno de "pontos técnicos", mas "a fórmula final já está fechada", sem a necessidade de novas respostas das partes, segundo garantiu nesta terça-feira, 14, à Agência EFE uma fonte do grupo islamita palestino.

A fonte, que pediu para permanecer anônima, não descartou que um acordo possa ser anunciado em Doha "nas próximas horas ou na quarta-feira", em um comunicado em nome de Catar, Estados Unidos e Egito, que atuaram como mediadores, "após a aprovação final dos mais altos órgãos oficiais das partes".

“Todos os pontos que estão sendo discutidos atualmente são técnicos e de campo para garantir que o acordo não entre em colapso, e não há nenhum ponto que possa levar à quebra do acordo, ou seja, a fórmula final foi fechada sem a necessidade de novas respostas de ambos os lados", destacou.

A fonte vinculou esses pontos "técnicos", entre outros, ao tamanho da "zona-tampão" que Israel pretende manter ao longo da fronteira norte e leste com o enclave palestino.

"O Hamas quer que a zona-tampão retorne ao seu tamanho anterior a 7 de outubro (2023), ou seja, a uma profundidade de entre 300 e 500 metros da linha da fronteira, enquanto Israel exige uma profundidade muito maior de 2.000 metros.(...) isso significaria que 60 quilômetros da Faixa de Gaza permaneceriam sob seu controle", detalhou.

A mesma fonte observou, no entanto, que "mais progressos foram feitos depois da meia-noite", após as negociações entre os chefes dos serviços de inteligência israelenses e o enviado do presidente eleito Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdul Rahman al Thani.

Fontes do Hamas disseram que o grupo palestino entregou "sem comentários" sua resposta ao rascunho do acordo de trégua em Gaza aos mediadores na noite de segunda-feira.

Espera-se que o Catar sedie uma rodada crucial de negociações nesta terça-feira para dar os retoques finais no acordo proposto, que, segundo vazamentos, terá três fases e permitirá a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos mantidos em Israel.

Até agora, apenas um acordo de trégua de uma semana foi alcançado, em novembro de 2023, por meio do qual 105 reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinos.