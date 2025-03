Negociações sobre cessar-fogo na Ucrânia começarão domingo, na Arábia Saudita, diz enviado de Trump

As conversas sobre um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia vão começar no domingo na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, informou o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, na terça-feira, 18.

Em entrevista ao canal Fox News, horas depois de uma longa conversa telefônica entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, Witkoff disse que as conversas sobre um acordo de cessar-fogo "vão começar no domingo, em Jidá".

Witkoff assinalou que a delegação americana na Arábia Saudita será liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, mas não indicou quem seriam as contrapartes nas negociações.

Segundo Witkoff, a trégua de 30 dias proposta pelo governo Trump envolverá "energia e infraestrutura em geral" e alvos no Mar Negro: "Acho que os russos concordaram com essas duas coisas. E estou esperançoso de que os ucranianos também vão concordar com isso."

A Ucrânia acusou a Rússia, nesta quarta-feira, de rejeitar efetivamente a proposta de cessar-fogo apoiada pelos Estados Unidos, ao reportar uma onda de ataques à infraestrutura civil horas depois de Moscou estabelecer uma pausa nos ataques à rede de energia.

Washington tem pressionado por um cessar-fogo total, de 30 dias, como um primeiro passo para uma solução mais ampla para a guerra que já dura três anos.

Na conversa telefônica que durou 90 minutos com Trump, na terça-feira, o presidente russo rejeitou essa trégua total, insistindo em que qualquer acordo desse tipo dependeria da interrupção de toda a ajuda militar dos aliados à Ucrânia.

De acordo com o Kremlin, Putin já ordenou a seu Exército uma pausa nos ataques contra a rede de energia ucraniana por 30 dias. O enviado de Trump elogiou Putin "por tudo o que fez hoje [terça-feira] naquela ligação para aproximar o seu país de um acordo de paz final".

Witkoff disse que, com o consenso em torno dos alvos na rede de energia e nas infraestruturas, bem como os no Mar Negro, acredita que "há uma distância relativamente curta para um cessar-fogo total a partir daí".