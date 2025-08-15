Negociações entre Putin e Trump durarão ao menos 6 horas, afirma Kremlin

As negociações no Alasca entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, durarão pelo menos de seis a sete horas, de acordo com o Kremlin.

"Presumimos que haverá primeiro uma conversa cara a cara. Isso envolverá a participação de assessores. Em seguida, haverá negociações com as delegações, possivelmente no formato de um almoço de trabalho. Depois disso, os líderes farão um intervalo e se reunirão para entrevista coletiva conjunta. Isso durará pelo menos seis ou sete horas", explicou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, à televisão estatal.

Após a cúpula e antes de voltar para a Rússia, Putin deixará flores no cemitério onde estão enterrados 11 militares - nove deles pilotos - e dois cidadãos soviéticos que morreram entre 1942 e 1945 enquanto tentavam transportar aviões fornecidos pelos Estados Unidos.

Horas antes de embarcar para o Alasca, o chefe do Kremlin depositou flores em um memorial na região russa de Magadan que homenageia a memória dos pilotos soviéticos e americanos que colaboraram durante a Segunda Guerra Mundial.

O Kremlin informou na quinta-feira que Putin e Trump discutirão "questões complexas" durante a cúpula, mas não assinarão nenhum documento.

A reunião entre os dois, a primeira desde o retorno de Trump à Casa Branca e o início da guerra na Ucrânia, ocorrerá na base militar de Elmendorf-Richardson, perto da capital do Alasca, Anchorage.