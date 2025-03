Negociações do FMI com a Argentina para um novo empréstimo avançam

As negociações com a Argentina para um novo empréstimo ao país “estão avançadas”, afirmou hoje o Fundo Monetário Internacional (FMI), após uma reunião entre a equipe técnica e o diretório da organização financeira multilateral.

"Como parte de nossos processos internos de rotina, a equipe técnica do fundo mantém consultas com o diretório executivo", informaram fontes do FMI à agência AFP sob condição de anonimato. "As conversas sobre um novo programa respaldado pelo Fundo estão avançadas".

A implementação de um programa de ajuda envolve negociações frequentes entre as equipes da missão de avaliação enviada ao país e o conselho de administração do Fundo, antes de se propor uma versão final para aprovação.

Congresso já deu sinal verde

Há apenas alguns dias, o Congresso argentino deu sinal verde ao governo do presidente ultraliberal Javier Milei para negociar um novo empréstimo com o FMI, que se somará aos 44 bilhões de dólares devidos por Buenos Aires desde 2018. O valor é desconhecido. Questionado pela AFP, um porta-voz do FMI não quis revelar o montante.