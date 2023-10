Navios transportam produtos em rota humanitária implementada pela Marinha da Ucrânia

Esta foto tirada em 23 de abril de 2023 mostra o navio da marinha filipina BRP Sierra Madre, onde os fuzileiros navais estão estacionados para afirmar as reivindicações territoriais de Manila em Second Thomas Shoal, nas Ilhas Spratly, no disputado Mar da China Meridional. - A AFP foi um dos vários meios de comunicação convidados a se juntar a dois barcos da Guarda Costeira filipina em uma patrulha de 1.670 quilômetros (1.040 milhas) no Mar da China Meridional, visitando uma dúzia de ilhas e recifes. Pequim reivindica soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional, incluindo as Ilhas Spratly, ignorando uma decisão internacional de que a afirmação não tem base legal. (TED ALJIBE/Getty Images)

