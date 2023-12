Navios desviam do Canal de Suez e veem custo das viagens subir US$ 1 milhão, após ataques

O transporte marítimo de mercadorias se prepara para ficar semanas sem sua principal rota comercial, o Canal de Suez, por onde passa cerca de 12% do comércio mundial.

Na semana passada, rebeldes do Iêmen — os houthis, apoiados pelo Irã — intensificaram os ataques com foguetes à frota mercante que passa pelo Mar Vermelho com destino ao Suez, como forma de demonstrar apoio ao Hamas, grupo terrorista que trava uma guerra contra Israel.

Importante rota comercial

O Mar Vermelho é uma passagem localizada entre a Península Arábica e o continente africano. Em determinado ponto do canal, uma distância de apenas 30 quilômetros ao mar separa esses dois continentes. O Iêmen ocupa uma das margens.

É por meio do Mar Vermelho que se chega ao Canal de Suez, uma importante rota de mercadorias e combustíveis, que partem da Ásia e do Oriente Médio em direção à Europa e aos Estados Unidos.

Seguros mais caros

Cerca de 50 navios atravessam o Suez diariamente. Na medida em que os houthis intensificam os ataques na passagem, diante principalmente da guerra israelense, os seguros cobrados pelos navios seguem uma crescente.

O chamado seguro de risco de guerra é cotado como uma porcentagem do valor do navio pelo período em que uma embarcação está operando em áreas de risco.

Só nesta semana, o valor cobrado subiu para 0,5% do valor da mercadoria embarcada. No início de dezembro, esse percentual estava entre 0,1% e 0,2% aproximadamente.