Navio que destruiu ponte em Baltimore sofreu "apagão", diz jornal; veja o que se sabe

Uma investigação sobre o colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos EUA, vai incluir a possibilidade de um possível combustível contaminado ter desempenhado um papel importante na perda de energia do navio que se chocou contra a estrutura.

O navio, chamado de Dali, permanecia preso na Francis Scott Key, uma das pontes mais importantes dos EUA. Ela faz parte do sistema de estradas I-95, que conecta cidades do noroeste do país, como Nova York e Washington. A ponte foi construída em 1977 a um custo de mais de US$ 60 milhões, o que equivale a cerca de US$ 300 milhões atualmente, quando ajustado pela inflação.

De acordo com informações do The Wall Street Journal, as luzes do Dali começaram a piscar cerca de uma hora depois que o navio iniciou sua viagem na terça-feira. Um piloto e um assistente do porto relataram problemas de energia e uma perda de propulsão antes do acidente, de acordo com um relatório da Guarda Costeira.

"A embarcação ficou inoperante, sem força de direção", disse um oficial a bordo do navio na terça-feira. "Um dos motores tossiu e depois parou. O cheiro de combustível queimado estava por toda parte na sala de máquinas e tudo estava escuro como breu." O navio não teve tempo de lançar âncoras para parar de navegar à deriva, disse o oficial. Os membros da tripulação emitiram um pedido de socorro antes do acidente.

O Dali, que estava indo para o Sri Lanka, pode permanecer no local por semanas. As equipes de resgate passaram boa parte da terça-feira procurando por possíveis sobreviventes. Havia dois pilotos e 22 tripulantes da Índia a bordo do navio durante o acidente, disse Darrell Wilson, porta-voz da Synergy Marine.

Dois dos tripulantes desaparecidos na ponte eram guatemaltecos de 26 e 35 anos, disse o Ministério das Relações Exteriores da Guatemala em comunicado. Suas famílias foram notificadas. Os outros trabalhadores desaparecidos são do México, El Salvador e Honduras.

"Continuaremos solicitando informações das autoridades e informações sobre os esforços de busca e resgate para encontrar os guatemaltecos desaparecidos", disse o comunicado da chancelaria da Guatemala.

"Apagões" no mar não são comuns, mas acontecem e são considerados um grande risco de acidente para os navios.

Ainda segundo o WSJ, a investigação incluirá análises das operações e do histórico de segurança da embarcação, bem como de seu proprietário e operador, disse Jennifer Homendy, presidente do National Transportation Safety Board, durante uma coletiva de imprensa. As equipes examinarão os gravadores de segurança do navio, semelhantes à caixa preta de um avião, para entender melhor o que aconteceu.

O Dali foi construído em 2015 pela Hyundai Heavy Industries da Coreia do Sul.

O navio passou por mais de 20 inspeções de controle - revisões de navios estrangeiros em portos nacionais - desde que foi construído, de acordo com dados da Equasis, um banco de dados internacional de navegação. Nenhuma das inspeções listadas resultou em uma detenção, que pode ocorrer quando um navio é considerado impróprio para viajar.

De acordo com o WSJ, foram observadas deficiências em duas dessas inspeções: uma realizada na Bélgica em julho de 2016, que constatou danos no casco, e outra no Chile em junho de 2023, que relatou um problema com a propulsão e o maquinário auxiliar do navio, mostram os dados da Equasis. A Guarda Costeira dos EUA concluiu um exame do navio em setembro de 2023 e não identificou nenhum problema.