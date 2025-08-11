Navio chinês colide com embarcação filipina em área disputada no Mar do Sul; veja vídeo

China X Filipinas: imagens mostram o momento em que navio chinês e embarcação filipina se chocam perto de Scarborough. (Reprodução/X)
Redação Exame
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h18.
Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 10h24.
Um navio da Guarda Costeirachinesa colidiu nesta segunda-feira, 11, com uma embarcação filipina durante uma perseguição no Mar do Sul da China, perto do disputado atol de Scarborough. O incidente, que causou danos significativos ao navio chinês, foi confirmado pelas autoridades das Filipinas, que divulgaram imagens do momento da colisão.
De acordo com o porta-voz das Forças Armadas filipinas, Jay Tarriela, a colisão ocorreu quando a Guarda Costeira das Filipinas escoltava barcos que entregavam ajuda humanitária a pescadores na região. O navio chinês, identificado como CCG 3104, perseguia a embarcação filipina BRP Suluan em alta velocidade e realizou uma manobra considerada arriscada, que resultou no choque entre os dois navios.
#WATCH: Chinese Coast Guard ship, CCG 3104, chasing @coastguardph BRP Suluan collided with PLA Navy's Luyang-III Class destroyer near the Scarborough Shoal after a risky maneuver, leaving the CCG ship badly damaged & unseaworthy. PCG offered assistance to the damaged CCG vessel pic.twitter.com/XPxtdxH4Da
— Prakhar Dixit (@thewittynoise) August 11, 2025
O vídeo, divulgado pelo governo filipino, mostra o momento em que o navio chinês colide com a embarcação maior da Guarda Costeira das Filipinas.
Segundo Tarriela, o navio chinês sofreu danos substanciais na proa, ficando inapto para navegar após o acidente. A Guarda Costeira das Filipinas ofereceu ajuda à tripulação chinesa, mas não obteve resposta.
De acordo com informações da agência internacional AFP, este episódio é mais um entre vários incidentes frequentes no Mar do Sul da China, onde a China reivindica quase toda a área marítima, apesar de uma decisão internacional que considerou essas reivindicações ilegais.