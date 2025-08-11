Mundo

Navio chinês colide com embarcação filipina em área disputada no Mar do Sul; veja vídeo

Episódio ocorre em meio a disputas territoriais no Mar do Sul da China

China X Filipinas: imagens mostram o momento em que navio chinês e embarcação filipina se chocam perto de Scarborough. (Reprodução/X)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h18.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 10h24.

Um navio da Guarda Costeirachinesa colidiu nesta segunda-feira, 11, com uma embarcação filipina durante uma perseguição no Mar do Sul da China, perto do disputado atol de Scarborough. O incidente, que causou danos significativos ao navio chinês, foi confirmado pelas autoridades das Filipinas, que divulgaram imagens do momento da colisão.

Colisão no atol de Scarborough

De acordo com o porta-voz das Forças Armadas filipinas, Jay Tarriela, a colisão ocorreu quando a Guarda Costeira das Filipinas escoltava barcos que entregavam ajuda humanitária a pescadores na região. O navio chinês, identificado como CCG 3104, perseguia a embarcação filipina BRP Suluan em alta velocidade e realizou uma manobra considerada arriscada, que resultou no choque entre os dois navios.

O vídeo, divulgado pelo governo filipino, mostra o momento em que o navio chinês colide com a embarcação maior da Guarda Costeira das Filipinas.

Danos e tensões na região

Segundo Tarriela, o navio chinês sofreu danos substanciais na proa, ficando inapto para navegar após o acidente. A Guarda Costeira das Filipinas ofereceu ajuda à tripulação chinesa, mas não obteve resposta.

De acordo com informações da agência internacional AFP, este episódio é mais um entre vários incidentes frequentes no Mar do Sul da China, onde a China reivindica quase toda a área marítima, apesar de uma decisão internacional que considerou essas reivindicações ilegais.

