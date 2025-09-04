Naufrágio em rio na Nigéria deixa ao menos oito desaparecidos e 32 mortos

Pelo menos 32 pessoas morreram em um naufrágio ocorrido em um rio no centro-norte da Nigéria, informaram nesta quinta-feira os serviços de emergência. O acidente, registrado na terça-feira, aconteceu porque a embarcação navegava sobrecarregada e colidiu com um tronco, informou a Agência Estadual de Gestão de Emergências (SEMA) em comunicado.

O número de mortos pode aumentar: até agora, são 32 vítimas, oito desaparecidos e 50 sobreviventes, disse à AFP Abdullahi Baba Arah, representante da SEMA. Um balanço anterior da Cruz Vermelha e dos serviços de emergência havia informado 29 mortos.

Rota da embarcação e motivo da viagem

A embarcação seguia pelo rio Malale em direção à cidade de Dugga. Segundo as autoridades, os passageiros viajavam para expressar condolências após uma morte ocorrida dias antes.

Naufrágios em rios da Nigéria são frequentes, já que esse meio de transporte é amplamente utilizado. Geralmente, os acidentes acontecem devido à superlotação, falta de manutenção das embarcações e descumprimento de normas de segurança.