Não há provas de que o Hamas tenha roubado ajuda humanitária da ONU, afirmam militares israelenses

Em maio, Israel iniciou a substituição do sistema de ajuda liderado pela ONU, adotado durante quase toda a guerra. Em seu lugar, passou a apoiar uma operação privada, gerida pelos Estados Unidos. Esse novo sistema, no entanto, tem sido muito mais letal para os palestinos que tentam obter alimentos.

O novo sistema, agora, é gerido pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma empresa americana liderada por um ex-agente da CIA. A proposta era substituir gradualmente organizações internacionais e o papel da ONU. Mas a GHF conta com poucos pontos de distribuição, em contraste com as centenas sob o antigo modelo da ONU.

A implementação do novo sistema foi seguida por episódios diários de mortes perto dos locais de distribuição. Palestinos, desesperados por comida e água, precisam se dirigir às poucas áreas controladas pelas forças israelenses. O funcionamento é limitado, os suprimentos acabam rapidamente, e multidões chegam cedo, muitas vezes após caminharem quilômetros.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, quase 1.100 pessoas foram mortas a tiros enquanto tentavam pegar comida — em muitos casos, por soldados israelenses que abriram fogo contra as multidões. Autoridades israelenses disseram que dispararam para o alto em algumas situações porque as pessoas se aproximaram demais ou colocaram as tropas em risco.

Neste sábado, o Reino Unido anunciou que vai realizar entregas aéreas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e retirar “crianças que precisam de assistência médica”. O anúncio foi feito após uma conversa telefônica entre o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Hamas roubou, mas não a ONU Os oficiais ouvidos pelo The New York Times disseram que a operação original da ONU era relativamente confiável e menos vulnerável à interferência do Hamas do que a de muitos outros grupos que enviam ajuda a Gaza. Isso porque a ONU gerenciava sua própria cadeia de suprimentos e fazia a distribuição diretamente no território.

Segundo as fontes, o Hamas, de fato, roubou de algumas organizações menores, que não estavam presentes para supervisionar a entrega. Mas não há evidências de que o grupo tenha roubado a ajuda da ONU.

Uma análise interna do governo dos EUA chegou a uma conclusão semelhante, segundo a agência Reuters: não há evidências de que o Hamas tenha roubado sistematicamente suprimentos humanitários financiados pelos EUA.

— Durante meses, nós e outras organizações fomos alvos de acusações de que o Hamas nos roubava — disse Georgios Petropoulos, ex-funcionário da ONU, que coordenou a ajuda com Israel por quase 13 meses em Gaza.

Em nota, o Exército de Israel afirmou que está “bem documentado” que o Hamas explorou ajuda humanitária para financiar atividades terroristas. Mas não contestaram a avaliação de que não há provas de roubo regular de ajuda da ONU.