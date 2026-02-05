'Não eram anjos', diz Trump sobre americanos mortos pelo ICE em Minneapolis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou nesta quarta-feira, 4, a morte de Alex Pretti e Renée Good, baleados durante operações migratórias em Minneapolis, mas afirmou que ambos “não eram anjos”.

Em entrevista à emissora NBC News, Trump disse que as mortes foram trágicas e “não justificáveis sob nenhuma circunstância”, embora tenha ressaltado que as vítimas tinham “antecedentes e contextos” que, segundo ele, tornam o episódio mais complexo de avaliar.

Apesar da ressalva, o presidente afirmou que os agentes federais envolvidos nas ações lamentam profundamente os incidentes. Trump acrescentou que o governo federal irá revisar os protocolos de atuação em operações migratórias com o objetivo de evitar episódios semelhantes no futuro.

As declarações ocorreram em um momento de tensão no estado de Minnesota, no mesmo dia em que o governo dos Estados Unidos decidiu retirar 700 agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) que atuavam na região.

*Com informações da EFE