Nancy Pelosi declara apoio a Joe Biden nas eleições americanas

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, declarou apoio formal a Joe Biden como próximo presidente dos EUA, juntando-se a uma lista dos principais democratas que recentemente apoiaram formalmente o candidato.

O apoio de Pelosi ocorre após os senadores Elizabeth Warren e Bernie Sanders, ex-rivais de Biden na pré-campanha democrata, anunciarem a mesma posição , assim como o ex-presidente Barack Obama e o ex-vice-presidente Al Gore.

Em uma declaração em vídeo divulgada nesta segunda-feira, Pelosi citou a experiência de Biden no governo, incluindo seu papel na aprovação da Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente, um dos maiores projetos de mudança no sistema de saúde do país, como uma evidência de suas qualidades de liderança.

Ela disse que Biden está bem posicionado para liderar o país em meio à pandemia de Covid-19.

“Enquanto enfrentamos o coronavírus, Joe tem sido uma voz de razão e resiliência, com um caminho claro para nos levar a sair dessa crise”, afirmou Pelosi.

O endosso chega em um momento oportuno para Biden, que se esforçou para manter um alto perfil durante a pandemia de Covid-19 e sustentar o impulso que construiu em sua corrida para se tornar o candidato democrata à Presidência.

Os endossos deram destaque a Biden na mídia durante o cenário atual em que sua campanha está efetivamente suspensa devido ao novo coronavírus — e em um momento em que o presidente Donald Trump concentrou os olhares da imprensa com seus combativos pronunciamentos na Casa Branca.

Os democratas estão ansiosos para projetar união na disputa presidencial contra Trump nas eleições gerais de 3 de novembro.