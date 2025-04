Nacionalidade mais rara do mundo é concedida só para quem tem vínculo direto com a Santa Sé; entenda

O Vaticano, menor Estado soberano do planeta, é também o detentor da cidadania mais exclusiva do mundo.

Com uma população de aproximadamente 800 pessoas, a nacionalidade vaticana é concedida apenas a indivíduos que possuem vínculos diretos com a Santa Sé, como cardeais, membros da Guarda Suíça e funcionários da Igreja, bem como seus familiares imediatos.

De acordo com o jornal espanhol AS, diferentemente da maioria dos países, onde a cidadania pode ser adquirida por nascimento no território, no Vaticano ela é atribuída por concessão.

Além disso, essa nacionalidade não é vitalícia; ao perder o vínculo que justificava sua concessão, o indivíduo também perde a cidadania vaticana.​

Como não há hospitais e maternidades dentro de suas fronteiras, é extremamente raro que alguém nasça no Vaticano.

Nos casos excepcionais em que isso ocorre, o recém-nascido recebe a cidadania italiana, conforme estabelecido por acordos entre o Vaticano e a Itália.​

Essa peculiaridade reflete a natureza singular do Vaticano, onde a cidadania está intrinsecamente ligada à função e ao serviço à Igreja Católica, reforçando seu caráter de Estado eclesiástico.​