Na Índia, partido do primeiro-ministro vence 3 das 4 eleições estaduais

O partido nacionalista hindu, que governa a Índia, venceu três das quatro eleições estaduais do país, de acordo com os resultados divulgados no domingo, 3, que antecipam as eleições nacionais que acontecem no ano que vem, entre o partido do primeiro-ministro Narendra Modi e a oposição.

O Partido Bharatiya Janata de Modi, ou BJP, tomou o controle dos Estados de Chhattisgarh e Rajasthan do Congresso Nacional Indiano e foi reeleito em Madhya Pradesh para um quinto mandato consecutivo, de acordo com o site da comissão eleitoral da Índia.

Modi e seu partido continuam populares em nível nacional depois de quase uma década no poder, e as pesquisas sugerem que ele conquistará um terceiro mandato consecutivo em 2024. Mas espera-se que uma nova aliança de 28 partidos da oposição, desafie o partido de Modi a nível nacional.

As eleições ocorrem num momento em que a Índia enfrenta múltiplos desafios, incluindo o aumento do desemprego, os ataques de nacionalistas hindus contra as minorias do país, especialmente os muçulmanos, e um espaço cada vez menor para a dissidência e a liberdade de imprensa.