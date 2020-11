Na Guatemala, manifestantes anti-governo ateiam fogo no Congresso

Manifestantes anti-governo atearam fogo no Congresso da Guatemala como forma de protestar contra o Orçamento aprovado para o próximo ano e de pedir a renúncia do atual presidente, Alejandro Giammattei.

De acordo com informações da BBC, o incidente aconteceu hoje e só parou quando a polícia dispersou os manifestantes. Segundo as fontes oficiais, a extensão dos danos ao prédio ainda é desconhecida.

Os manifestantes justificam o ato ao afirmar que o governo está priorizando empresários do setor de infraestrutura para destinar a verba do próximo ano, em detrimento de gastos com a Saúde e Educação, altamente impactados pela covid-19.

Recentemente, o país teve danos sérios causados pela tempestade Eta, em que pelo menos 75.000 guatemaltecos foram diretamente afetados.

Dados apontam que o orçamento aprovado, de quase US$ 13 bilhões, é um dos maiores da história do país.

Histórico de protestos

Em 2017, o país também teve protestos na capital pedindo a renúncia do então presidente, Jimmy Morales. O motivo, contudo, era bem diferente: à época, os manifestantes pediam que ele saísse do poder por causa dos escândalos de corrupção em que esteve envolvido.