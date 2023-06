Na China, Xi Jinping enfatiza cooperação com EUA em encontro com Bill Gates

Bill Gates, co-fundador da gigante de tecnologia americana Microsoft, se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim, apenas dias após o CEO da Tesla, Elon Musk, também visitar o país asiático.

A emissora de TV estatal CCTV mostrou Xi dizendo que estava feliz em ver Gates, que ele chamou de "velho amigo", após três anos sem encontrá-lo por causa da pandemia de covid-19."Eu acredito que a base das relações China-EUA está nas pessoas", disse Xi a Gates.

O que disse Xi Jinping?

"Na atual situação mundial, podemos realizar várias atividades que beneficiem nossos dois países, os povos de nossos países e toda a raça humana.

"Gates respondeu a Xi que estava "muito honrado" pelo encontro. As visitas de importantes empresários estrangeiros coincidiram com os esforços do Partido Comunista chinês para reavivar o interesse de investidores na economia da China, que está em desaceleração.

Em março, o CEO da Apple, Tim Cook, esteve no país. As tensões entre os EUA e a China se intensificaram nos últimos anos, mas os dois lados recentemente mantiveram conversas sobre comércio e outras questões. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve chegar à China no domingo (18) para uma visita de dois dias.

Blinken será o primeiro secretário de Estado a visitar a China desde 2018 e deverá se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, e possivelmente também com Xi Jinping, segundo autoridades americanas.Recursos para medicamentos.

Nesta quinta-feira, 15, a Fundação Gates prometeu doar US$ 50 milhões para reforçar a capacidade do Global Health Drug Discovery Institute de desenvolver medicamentos para combater doenças como malária e tuberculose. O instituto foi criado em conjunto pela Fundação Gates, pela Universidade de Tsinghua e pela administração da cidade de Pequim.

A última viagem de Gates à China foi em 2019, quando conheceu a primeira-dama Peng Liyuan para discutir esforços da Fundação Gates para a prevenção do vírus HIV. Fonte: Associated Press.