Na Assembleia da ONU, Milei faz críticas à organização e elogia Donald Trump

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15h09.
Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 15h17.
Em seu segundo discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente da Argentina, Javier Milei, reiterou duras críticas à organização e sua agenda, em sintonia com o chefe de Estado americano, Donald Trump. Segundo Milei, a ONU e suas agências "engrossaram suas contribuições e reduziram seus resultados".
— Passamos de organização que pretendia mediar a paz, a uma que pretende decidir não apenas o que deve fazer cada Estado, mas o que deve fazer cada indivíduo — declarou Milei.
E acrescentou:
— No ano passado, avisei que a ONU havia se afastado do seu norte nas últimas décadas. O sucesso do modelo das Nações Unidas que falava da necessidade de paz e vitória, e que se sustentava na cooperação dos Estados-nações, foi substituído por um modelo de governo supranacional de burocratas internacionais, que procuram impor aos cidadãos do mundo um modo de viver determinado.
Para evitar isso, o presidente argentino fez sugestões para, segundo ele, "ajudar a ONU a recuperar seu prestígio".
— A missão central da ONU é preservar a paz e a segurança internacional. Todo o resto deve ser considerado complementar a esse fim. A gestão estratégica e os recursos desta instituição requerem, por isso, se apegar a essas prioridades, não a outras — afirmou o chefe de Estado.
Depois de aplicar um forte ajuste fiscal em seu país, que teve um alto custo político, o presidente argentino assegurou que "assim como a Argentina iniciou um processo de otimização do Estado, eliminando estruturas redundantes e devolvendo recursos aos contribuintes, entendemos que a ONU precisa de um caminho similar. Isso implica a realização de auditorias confiáveis, o fechamento de programas ineficazes, a consolidação de agências únicas e um financiamento condicionado a resultados verificáveis".
Milei também fez uma forte defesa do governo de Trump, sobretudo a política de combate à imigração ilegal do presidente americano — com quem se encontrou na véspera em uma agenda bilateral, após a qual o republicano endossou a reeleição do líder argentino, embora ele não retorne às urnas antes de 2027.
— Trump evitou uma catástrofe nos Estados Unidos. Freou a imigração ilegal. Em outros países já é tarde demais — declarou o presidente argentino, que também elogiou a política comercial da Casa Branca, segundo ele, necessária, para terminar com a "depredação do coração industrial de seu país".
Quando já estava encerrando seu discurso, Milei denunciou o que chamou de uma "uma escalada inadmissível na violência política por parte da esquerda a nível global, violência que na Argentina conhecemos muito bem. É inadmissível recorrer à força ali onde as razões falham. Por isso, repudiamos enfaticamente estes procedimentos que atendem contra as normas básicas de convivência democrática".
O presidente argentino não explicou a que tipo de violência se referia no caso da Argentina — e outros casos. Em seu país, Milei enfrenta uma difícil campanha eleitoral para as eleições legislativas nacionais de 26 de outubro, nas quais precisa, para garantir a sustentabilidade de seu governo, conquistar, pelo menos, um terço das 257 cadeiras da Câmara. Um resultado inferior a esse, no atual contexto argentino, abriria um cenário incerto para Milei, que vem sendo acuado no Parlamento pela oposição, sobretudo, dos peronistas.