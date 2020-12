Mutação da covid: países europeus suspendem voos para o Reino Unido

Com a constatação de que a mutação do coronavírus está fora de controle no Reino Unido, países como a Bélgica, Holanda e Itália decidiram cancelar os voos vindos de Londres e outras cidades britânicas neste domingo, dia 20.

O governo inglês confirmou que a nova cepa da covid se espalha mais rapidamente do que as anteriores. “Ela pode ser até 70% mais transmissível do que a variante antiga”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson ontem durante uma coletiva de imprensa.

A Bélgica anunciou que o banimento dos voos entre o país e o Reino Unido entra em vigor neste domingo à noite.

O ministro de relações internacionais da Itália, Luigi Di Maio, disse que o país deve adotar a mesma medida, segundo o jornal britânico The Guardian, sem entrar em maiores detalhes.

O governo holandês foi mais contundente. A suspensão de viagens aéreas entre a Holanda e o Reino foi colocada em prática neste domingo de manhã e deve valer até o dia 1º de janeiro.

A Alemanha estudaria estudando soluções semelhantes, que incluíram também a proibição de voos para a África do Sul, onde também foi identificada uma nova cepa do vírus.