Musk sugere criação de novo partido político nos EUA após escalada de tensões com Trump

Em meio à escalada de tensões com o presidente Donald Trump, o bilionário Elon Musk sugeriu a criação de um novo partido político nos Estados Unidos. A proposta foi feita por meio de uma enquete publicada na rede social X na quinta-feira, 5, na qual mais de 80% dos 5 milhões de votantes manifestaram apoio à ideia.

“Está na hora de criar um novo partido político nos Estados Unidos que realmente represente os 80% que estão no meio?”, perguntou Musk na publicação. Até a manhã desta sexta-feira, a enquete já havia recebido mais de 5,1 milhões de votos.

A iniciativa ocorre após a deterioração pública da relação entre Musk e Trump, que até recentemente mantinham laços próximos. Na noite de quinta-feira, os dois passaram a trocar ataques nas redes sociais, marcando o rompimento definitivo entre o empresário e o presidente. No X, Musk incentivou republicanos indecisos a apoiarem seu posicionamento. Em uma das mensagens, ele escreveu:

“E uma reflexão para quem está considerando essa questão: Trump ainda tem 3,5 anos como presidente, mas eu estarei por aqui por mais de 40 anos.” Apesar da provocação, Musk não pode ser eleito presidente dos EUA, uma vez que ele nasceu em Pretória, na África do Sul.

Troca de acusações nas redes sociais

A tensão entre os dois escalou após Trump criticar Musk diretamente no Salão Oval, dizendo estar “muito decepcionado” com a postura do fundador da Tesla em relação ao projeto de reforma fiscal do governo. O presidente reagiu pouco depois nas redes sociais, dizendo que Musk estava “ficando insuportável”, que havia “pedido que ele deixasse” sua administração e que o bilionário havia “enlouquecido”.

“Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se continuaremos tendo. Fiquei surpreso”, disse Trump no Salão Oval, após Musk classificar o projeto de lei como uma “abominação”. “Eu ajudei muito Elon. Ele já disse as coisas mais bonitas sobre mim, e não falou mal de mim pessoalmente, mas tenho certeza de que isso será o próximo passo.”

Trump minimiza apoio de Musk

Trump disse ainda que Musk sente falta do Salão Oval e o comparou a outros ex-assessores que se tornam hostis depois que deixam seu governo. Ele ainda minimizou o papel do bilionário — que gastou mais de US$ 250 milhões para apoiar sua candidatura — na campanha, afirmando que teria vencido na Pensilvânia mesmo sem seu apoio.

“Estou muito decepcionado porque Elon conhecia os bastidores desse projeto de lei melhor do que quase qualquer um aqui. De repente ele teve um problema, e só desenvolveu esse problema quando descobriu que teríamos de cortar a exigência dos veículos elétricos.”

Ameaças e acusações de Musk

Trump também ameaçou cancelar os contratos e subsídios federais concedidos às empresas de Musk, como forma de economizar recursos públicos. Em resposta, Musk defendeu a abertura de um processo de impeachment contra o presidente e sugeriu que o governo estaria retendo arquivos relacionados ao caso Epstein — investigação de tráfico sexual contra o bilionário Jeffrey Epstein — para proteger Trump.

“Hora de soltar a bomba de verdade: Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram divulgados. Tenha um bom dia, DJT!”, escreveu Musk.

A troca de acusações representa uma reviravolta na relação entre os dois, que, até recentemente, colaboravam em pautas econômicas e tecnológicas.

Musk chegou a atuar como conselheiro especial do governo Trump, com a missão de revisar gastos federais.